Могут ли акции составить конкуренцию депозитам ведущих российских банков

Часто можно услышать от различных экспертов, что российские акции недооценены. При этом впервые за долгое время дивидендная доходность существенного количества российских акций приблизилась, а в некоторых случаях превысила ставки по депозитам крупнейших отечественных банков. Если же говорить про долларовую дивидендную доходность, то можно констатировать, что она опередила ставки по вкладам. На мой взгляд, это важный фактор в пользу роста фондового рынка.

Меня как трейдера помимо вопроса недооценки также волнует еще один момент: что вероятнее – будут акции расти или падать, и насколько амплитудным может быть движение? Рассуждая о недооценке акций, необходимо ответить на следующие вопросы: