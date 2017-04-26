Банкам сложно найти качественных заемщиков и проекты

Начало года выдалось для российских акций не очень удачным, в основном из-за влияния геополитических факторов: расчет на снятие западных санкций при президенте Дональде Трампе не оправдался, и многие иностранные фонды, покупавшие российские акции в расчете на это, поспешили их продать. Что, впрочем, не отразилось на рубле и ОФЗ, их нерезиденты по-прежнему активно покупали. И если большинство российских аналитиков ставят на скорое ослабление рубля из-за снижения потенциала carry trade, то у многих их зарубежных коллег прямо противоположный взгляд – они продолжают верить в рубль. В случае же с акциями мы полагаем, что в ближайшее время фокус внимания инвесторов может сместиться с геополитики на более фундаментальные факторы, в частности - выход отечественной экономики из рецессии (МВФ недавно поднял прогноз по росту ВВП России до 1,4% в 2017 г.) и в целом хорошую корпоративную отчетность, подразумевающую возможность увеличения дивидендных выплат.

Особняком стоят банки. Среди них особое внимание, естественно, уделяется Сбербанку как своеобразному представителю всего российского фондового рынка. Недавно наблюдательный совет Сбербанка предложил утвердить коэффициент дивидендных выплат на уровне 25% от чистой прибыли за 2016 г. по МСФО против 20%, закрепленных в дивидендной политике банка. Это по 6 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Мы положительно оцениваем решение банка, учитывая высокие показатели капитала (достаточность капитала первого уровня 12,3%, общая – 15,7%), рост капитала, ROE 20% и ограниченный потенциал роста активов, взвешенных с учетом риска. Новый коэффициент выплат предполагает дивидендную доходность примерно 3,8% для обыкновенных акций и 5,1% – для привилегированных. Это неплохой показатель для такой голубой фишки, как акции Сбербанка. Неудивительно, что JPMorgan после решения о повышении дивидендных выплат повысил целевую цену обыкновенных акций Сбербанка до 250 руб. с 218 руб.

Вместе с тем банки в целом, несмотря на формальное улучшение показателей, по-прежнему испытывают проблемы с поиском надежных заемщиков и проектов, и одна из самых сложных ситуаций – в такой отрасли, как инфраструктурное строительство. В целом доля строительного сектора может составлять около 8% от кредитных портфелей банков, по оценкам Центробанка России. Подчеркнем, что именно от инвестиций в инфраструктуру во многом зависят перспективы экономического роста в России, который пока граничит со стагнацией. Между тем в инфраструктурном строительстве в банкротстве находятся крупнейшие подрядчики: НПО «Мостовик», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», корпорация «Трансстрой», ПАО «Волгомост», ЗАО «ИСК «Союз-Сети», ОАО «Группа Е4».

Рентабельность проектов до введения западных санкций (июль 2014 г.) была на уровне 20%, сейчас рентабельность новых проектов не превышает 9-12%. Многие проекты, реализуемые по заключенным до июля 2014 г. контрактам, стали для подрядчиков убыточными, так как девальвация рубля и повышение ставок по кредитам увеличили стоимость поставляемого оборудования и стройматериалов. Но несмотря на изменение экономической конъюнктуры, заказчики не стали менять условия сотрудничества с подрядными организациями и пересматривать сроки исполнения и стоимость работ.

Вместо поддержки строительной отрасли подрядчиков засыпали штрафами и постоянными проверками со стороны правоохранительных органов. Чтобы избежать уголовных дел за невыплату зарплат, они стали вынужденно браться за любые проекты, обеспечивающие денежный поток. После подготовки к Олимпиаде в Сочи, где обанкротилось несколько крупных строительных компаний, а также после введения санкций проявились пробелы и несовершенство законов в области обеспечения контрактов.

Если заказчик и подрядчик не могут договориться, банк автоматически становиться заложником конфликтной ситуации. После предъявления требований по исполнению банковских гарантий банк остается один на один с подрядчиком и через суд пытается вернуть деньги, выплаченные заказчику. В свою очередь, подрядчик становится банкротом, а банк фиксирует многомиллиардные убытки. Эта проблема обострила и без того непростую ситуацию в отрасли и вызвала новую волну банкротств строительных компаний.

В результате банки признали данный бизнес высокорискованным и пересмотрели условия выдачи кредитов и банковский гарантий для строительной отрасли. До кризиса плата за предоставление банковской гарантии составляла 0,7-1% годовых, а сегодня – 3-6% годовых с денежным обеспечением (вексель, депозит) не менее 40%.

Механизм банковской гарантии действует против интересов подрядчиков и банков, порождая судебные разбирательства между подрядчиком и банком, подрядчиком и заказчиком.

Несмотря на масштабное строительство Керченского моста и объектов для чемпионата мира по футболу 2018 г., инфраструктурное строительство тянет экономику вниз, вызывая трудности и у банков. Эти проблемы могут в долгосрочной перспективе отразиться и на акциях российских кредитных институтов, котировки которых многие инвесторы могут счесть оторванными от положения дел в реальном секторе, особенно если банкротства отдельных строительных компаний вызовут цепную серию банкротств в смежных отраслях, что потребует доначисления банками резервов и ухудшит качество их активов. Кроме того, на акциях банков могут негативно сказаться проблемы малого и среднего бизнеса, а также оборонной отрасли, где объемы госзаказа скорее всего сократятся на фоне дефицитного бюджета. И вряд ли некоторое улучшение дел в сельском хозяйстве и фармацевтике как-то сильно изменит ситуацию – долгосрочные инвестиции в акции банков фактически стагнирующей экономики остаются весьма рискованными.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов