Кому прописаны венчурные инвестиции

Недавно один из клиентов поинтересовался моим отношением к довольно экзотической стратегии. Она состоит в том, чтобы 90% портфеля разместить в безрисковые инструменты (например, короткие облигации правительства США, если речь о долларовых средствах), а 10% – в широко диверсифицированный портфель стартапов на ранней стадии, например через покупку долей. Расчет делается на то, что хотя бы один из стартапов «выстрелит», его стоимость вырастет на порядок, и это вытянет доходность всего портфеля на приемлемый уровень.

В условиях рекордно низких ставок по облигациям и перегретого глобального рынка акций вопрос клиента закономерен: инвесторы начинают смотреть по сторонам в поисках лучшей доходности. А в отсутствие явного выбора среди традиционных инструментов они обращаются к альтернативным (хедж-фонды, платформы р2р-кредитования, предметы искусства и др.). Среди них фаворитом у состоятельных частных инвесторов стали венчурные инвестиции: по данным американской консалтинговой компании EisnerAmper, их объем за I квартал 2017 г. подскочил в 1,4 раза до $16,5 млрд.