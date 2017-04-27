Персональные финансы

Кому прописаны венчурные инвестиции

Инвестору в стартапы придется заморозить капитал на 5–7 лет и взять на себя высокий риск
Сергей Григорян, руководитель департамента по управлению инвестициями УК «Уралсиб»

Недавно один из клиентов поинтересовался моим отношением к довольно экзотической стратегии. Она состоит в том, чтобы 90% портфеля разместить в безрисковые инструменты (например, короткие облигации правительства США, если речь о долларовых средствах), а 10% – в широко диверсифицированный портфель стартапов на ранней стадии, например через покупку долей. Расчет делается на то, что хотя бы один из стартапов «выстрелит», его стоимость вырастет на порядок, и это вытянет доходность всего портфеля на приемлемый уровень.

В условиях рекордно низких ставок по облигациям и перегретого глобального рынка акций вопрос клиента закономерен: инвесторы начинают смотреть по сторонам в поисках лучшей доходности. А в отсутствие явного выбора среди традиционных инструментов они обращаются к альтернативным (хедж-фонды, платформы р2р-кредитования, предметы искусства и др.). Среди них фаворитом у состоятельных частных инвесторов стали венчурные инвестиции: по данным американской консалтинговой компании EisnerAmper, их объем за I квартал 2017 г. подскочил в 1,4 раза до $16,5 млрд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике