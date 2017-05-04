Заберут ли банки себе микрофинансовый бизнес

За прошлый год портфель микрозаймов вырос на 28% – с 70 млрд до 90 млрд руб., тогда как годом ранее рост составил 25%, согласно оценке рейтингового агентства RAEX. И это очень неплохо, учитывая символический рост банковского розничного кредитования. Причина кроется прежде всего в следующем: в прошлом году случилось то, чего давно ждали некоторые представители микрофинансовых организаций (МФО), – в их клиентском сегменте стали активно работать банки.

Если разделить участников микрофинансового рынка на традиционные и банковские, будет видно, что у первых портфель вырос за год всего на 7%. При этом «ОТП финанс», «дочка» «ОТП банка», стала в 2016 г. лидером рынка по размеру портфеля и выдаче займов. Вторая по объему выдачи компания, небанковская МФО, отстает по этому показателю от «ОТП финанс» почти в 2,5 раза.

Будь «ОТП финанс» обычной МФО, такие результаты стали бы по-настоящему удивительными: компания недавно вышла на рынок и оставила далеко позади тех, кто развивает бизнес уже почти 10 лет. Но ее связь с одним из крупнейших розничных банков ставит все на свои места. Сильный бренд для привлечения клиентов с одной стороны и более дешевое фондирование с другой позволили компании показать результаты, недостижимые для других игроков.

Учитывая такой рост, кажется странным, почему то же самое до сих пор активно не сделали другие банки. Ведь план простой: клиент обращается за банковским кредитом в отделении или торговой сети и, если не проходит банковский скоринг, получает предложение оформить договор с дочерней МФО. В результате выигрывают все: клиент получает доступ к заемным средствам, а банк не жертвует капиталом, выдавая более рискованный, а значит, и более дорогой кредитный продукт. Ведь регулятор обязывает кредитные организации при расчете достаточности капитала применять повышенные коэффициенты риска – они зависят от уровня ПСК (полной стоимости кредита). То есть кредитовать по ставке выше 35% для банков невыгодно, а если делать это через МФО, то – вполне. Более того, выдавать кредиты по ставке, на треть превышающей среднерыночную ПСК, банки не могут в принципе.

Желание банков выдавать займы через собственные МФО – не единственная угроза, которую они представляют для традиционного микрофинансового рынка. Одни из крупнейших розничных банков, «Хоум кредит» и «Русский стандарт», несколько лет назад сократившие объем интернет-рекламы на 85%, готовы вновь активно заняться онлайн-привлечением, говорят представители партнерских сетей – лидогенераторов. Учитывая, что процентные ставки по потребительским кредитам и кредитным картам значительно ниже предлагаемых МФО, конкуренция на рекламном рынке усилится, причем серьезно. То есть на партнерских площадках банковские продукты по банковским ставкам будут стоять рядом с займами МФО.

Банки не скрывают, что их целью стали клиенты, традиционно обращавшиеся за микрозаймами. В частности, об этом заявил представитель «Тинькофф банка», комментируя запуск овердрафта для держателей дебетовых карт. А в середине 2016 г. о планах запустить онлайн-кредитование заявляли Сбербанк, Промсвязьбанк и «Открытие». При этом отмечалось, что выдаваться таким образом будут небольшие суммы – от 5000 до 15 000 руб. – на 2-3 месяца. Чтобы стало понятно, насколько это серьезный вызов для МФО, достаточно сказать, что карты Сбербанка имеют более 60% клиентов сервисов онлайн-кредитования. Bloomberg называл рынок дистанционных кредитов потенциальным драйвером роста всего потребительского кредитования в России, и это похоже на правду, учитывая успех этого сегмента на микрофинансовом рынке – за год их доля в сегменте займов до зарплаты выросла с 33% до 45%, утверждает RAEX.

Кредитные организации можно понять, ведь хороших клиентов на рынке не так много, и мотивировать их получать кредиты становится все сложнее. А те, кого они считают не столь надежными, легко получают средства в МФО. По данным нашего совместного исследования с Объединенным кредитным бюро (ОКБ), за последние два года россияне стали в полтора раза чаще обращаться сразу в МФО, без предварительного обращения в банки. То есть в какой-то момент многие поняли, что без банков можно обойтись. При этом зачастую клиенты банков и МФО – это одни и те же люди. В другом совместном с ОКБ исследовании мы выяснили, что 74% клиентов МФО, обратившихся за первым микрозаймом, ранее уже получали кредит в банке. То есть банки уже кредитовали трех из четырех клиентов МФО – и, конечно, было бы странно на их месте не попробовать сделать это снова.

Все это делает микрофинансовый бизнес еще сложнее. В 2017 г. средняя стоимость клиента вырастет на 15-17%, а чтобы его привлечь, МФО придется использовать дорогие каналы – ТВ-рекламу, офлайн-рекламу и др. И даже все это позволит остаться на плаву едва ли половине из работающих сейчас компаний. Продолжат ли банки переманивать клиентов МФО? Конечно. Наивно думать, что у них какие-то разные клиенты. Клиент тут один – человек, которому нужны заемные средства и который способен их вернуть. Остальное – сумма, ставка, способ выдачи – уже дело техники. И сложнее всего в этой конкуренции будет компаниям, не способным выстроить процесс выдачи займов лучше, чем в банках. У них заберут всё. Уже понятно, что скорость и простота – ключевые преимущества МФО. Идти в офис или ждать больше одного дня деньги от МФО, когда за то же время можно получить кредит, никто не будет.

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