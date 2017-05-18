Как стимулировать развитие онлайн-ипотеки

В международной практике уже развивается бизнес по выдаче ипотечных кредитов без визита в банк

Цифровые технологии уже сегодня делают возможным принятие решения о выдаче ипотеки в разы быстрее, дешевле и лучше. Не за горами то время, когда ипотеку можно будет оформить так же легко, как заказать доставку ужина на дом.

Рынок ипотечного кредитования – один из немногих драйверов роста для российского банковского сектора; в 2015-2016 гг. объем выданных кредитов вырос на 27%. Важную роль в этом процессе играет государство, стимулируя спрос на ипотечные кредиты за счет субсидирования процентной ставки и усиления роли Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Но даже при таком росте отношение ипотечных кредитов к ВВП России остается крайне низким – 5,2%. Для сравнения: в развитых странах эта доля в среднем составляет более 50%, в странах Восточной Европы – около 20%.

Будучи продуктом с относительно низким кредитным риском, ипотечный кредит представляет особый интерес для банков. Но конкуренция с крупными государственными банками, имеющими относительно низкую стоимость фондирования, представляется все более затруднительной. В свете этого вслед за глобальными передовыми процессами на рынке ипотечного кредитования России формируются новые тенденции, направленные на улучшение клиентского сервиса, повышение эффективности процессов и использования комплексных цифровых предложений.

Эти тенденции основаны на пяти ключевых элементах, от которых в будущем выиграют как заемщики, так и банки:

· Упрощенная подача заявки онлайн: дистанционная подача заявки, а также отправка документов в электронном виде сэкономит время клиента и повысит скорость обработки заявок банком.

· Помощь в выборе объекта недвижимости: поддержка заемщика сразу на этапе выбора жилья на базе предоставляемой банком инфраструктуры облегчит заемщику поиск и сравнение вариантов, а также ускорит принятие решения.

· Моментальное предварительное одобрение: использование банком внутренних и внешних источников данных вкупе с мощным аналитическим инструментарием и автоматизированным скорингом обеспечит получение быстрого ответа от банка, минимизировав ему затраты на принятие решений.

· Прозрачный процесс: возможность выбора параметров кредита в режиме онлайн, автоматическое информирование клиента об этапах процесса, удаленная коммуникация по имеющимся вопросам дают клиенту возможности по отслеживанию и лучшему планированию этапов процесса приобретения недвижимости.

· И наконец, оформление сделки посредством электронной подписи, без визита в банк: ускорение процесса и сокращение затрат для обеих сторон.

В международной практике уже существуют примеры предоставления ипотеки полностью в онлайн-режиме. Так, Quicken Loans является крупнейшим онлайн-каналом выдачи ипотеки в США: в 2013-2016 гг. было выдано ипотечных кредитов на $300 млрд. Процесс получения ипотеки происходит полностью в удаленном режиме за исключением последнего шага – встречи с представителем Quicken Loans для подписания документов. Также по заявлению ряда банков, например Barclays, Royal Bank of Scotland, они используют электронные сервисы для проверки личности от агрегаторов кредитных историй (Experian, Equifax).

В России некоторые банки уже начали предлагать клиентам отдельные сервисы: электронная регистрация договоров долевого участия (ДДУ), регистрация права собственности на недвижимость в Росреестре, оформление сделки с помощью электронной цифровой подписи. Но для того чтобы на нашем рынке эти процессы заработали в полном объеме, необходимо выполнение ряда условий.

1. Упрощение доступа к внешним данным и расширение их номенклатуры. Доступ к внешним данным позволяет проводить оценку платежеспособности клиента без запроса информации у него самого, а также агрегировать сведения об объектах недвижимости. При этом важным вопросом становится не только обеспечение профессиональным участникам рынка доступа к внешним данным, но также их качество и достоверность.

Для оценки качества заемщиков банкам необходимо получить исчерпывающую информацию, включая персональные данные (пол, возраст, образование и пр.), данные о месте работы и доходах (опыт работы, зарплата, занимаемая должность), сведения о предыдущих кредитах и т. д. Эта информация доступна различным экономическим субъектам, например Федеральной миграционной и налоговой службам, Пенсионному фонду. Поэтому получение банками доступа к ней становится важнейшим шагом для внедрения новых технологий в области ипотечного кредитования.

Банки уже могут обращаться к таким источникам, как Бюро кредитных историй, и намечается тенденция к предоставлению доступа к базам государственных структур, в том числе ФНС и Фонда социального страхования.

2. Внедрение удаленной идентификации клиентов. В России этот вопрос тесно связан с развитием регуляторной среды. В Госудуму уже внесен законопроект, который позволит осуществлять удаленную идентификацию клиентов банков: человеку достаточно будет пройти полную идентификацию только один раз в одном из отобранных ЦБ банков. Все данные будут храниться в Единой системе идентификации и аутентификации. Впоследствии клиент сможет обращаться в любой банк удаленно.

3. Агрегирование и проверка информации об объектах недвижимости. Данные о недвижимости в России агрегирует Росреестр. Однако у банков пока отсутствует доступ к единой базе данных – сейчас возможно лишь получение выписки по конкретному объекту недвижимости. Поэтому важным элементом для развития онлайн-ипотеки является создание доступа к базам объектов недвижимости, прошедшим юридическую верификацию и оценку. Одним из вариантов мог бы стать обмен банками и риэлторами такой информацией для того, чтобы возникла единая база проверенных объектов.

4. Внедрение аналитического инструментария для обработки данных. Это приведет к автоматизации процесса принятия решений. Для полностью автоматической выдачи банкам необходимы статистические модели оценки риска и экономики сделок в различных сценариях, которые строятся на основе внутренней и внешней статистики. Российский и международный опыт показывает, что такие модели могут иметь высокую предсказательную силу. Зарубежные банки активно используют такие модели, но в России практика их разработки и применения еще совершенствуется.

5. Экономическая выгода от развития ипотеки. Чтобы повысить привлекательность ипотечного кредитования для участников рынка, государство уже реализует ряд мер. Так, ЦБ снизил коэффициент риска по ценным бумагам АИЖК со 100 до 20%, что позволяет банкам снизить издержки на капитал, связанные с данными активами. Постепенное снижение ключевой ставки Банком России также будет позитивно влиять на оценку ипотечных ценных бумаг инвесторами, повышая их привлекательность и возможности по использованию банками инструментов секьюритизации для снижения стоимости фондирования ипотеки. Секьюритизация позволяет полностью хеджировать риск процентной ставки за счет трансформации длинного портфеля ипотеки в ценные бумаги, стоимость которых корректируется текущей конъюнктурой рынка.

Внедрение этих изменений позволит существенно повысить удобство и прозрачность ипотечного процесса для заемщиков и финансовую привлекательность этого сегмента для банков и инвесторов. Это приведет к притоку средств и новых клиентов на этот рынок, стимулируя его развитие.

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