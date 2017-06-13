Где банкам найти миллион новых заемщиков

Молодые люди традиционно считаются довольно рискованной группой заемщиков. У многих из них нет кредитной истории, и в силу возраста они в принципе не обладают большим финансовым опытом. Как правило, у них отсутствует стабильный доход, а зачастую наблюдается еще и не слишком дисциплинированное отношение к своим кредитным обязательствам.

Поэтому в последние годы банки, существенно сократившие аппетит к риску на фоне финансовой и экономической турбулентности, не торопились кредитовать эту возрастную группу. Чего нельзя сказать о микрофинансовых организациях, бизнес-модель которых позволяет предоставлять займы высокорискованным сегментам заемщиков и при этом достаточно эффективно управлять кредитным риском.

Но сейчас, в условиях стабилизации экономики, банки вновь стали поворачиваться лицом к молодым людям. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля россиян в возрасте до 25 лет в общем количестве кредиторов, опустившаяся в середине 2016 г. ниже 5% и находившаяся на уровне 4,8–4,9% еще в течение полугода, в I квартале 2017 г. составила уже 5,2%.

Статистика показывает, что проникновение кредитования в группу молодых людей в возрасте до 25 лет находится не на самом высоком уровне. По данным Росстата, в стране на начало 2016 г. было почти 115 млн граждан старше 20 лет. Из них более 8,4 млн человек, или 7,4% взрослого населения, – в возрасте от 20 до 25 лет. Таким образом, на молодежь приходится в 1,5 раза меньше кредитов по сравнению со средним показателем. Теоретически, чтобы ситуация стала равномерной, заемщиками должны стать еще около 1 млн молодых людей моложе 25 лет.

Вероятно, для молодых заемщиков входным билетом в розничное кредитование могут стать банковские кредитные карты с небольшим лимитом. Кредитная карта – гибкий инструмент, дающий возможность кредитору управлять риском через изменение лимита, при этом заемщик может привлекать средства многократно. И доля молодежи на рынке кредитных карт уже увеличивается: по данным НБКИ, 10,6% всех выданных с начала года карт пришлись на граждан в возрасте до 25 лет, а рост их доли по сравнению с IV кварталом 2016 г. составил 1,4 процентного пункта.

Этот рост мог бы быть еще больше, если бы не подводные камни: статистика показывает, что именно среди возрастной категории до 25 лет самый большой процент невозврата. Поэтому кредиторам нужно осторожно подходить к выбору потенциальных заемщиков. Поскольку кредитная история у большинства молодых людей отсутствует, банкирам необходимо использовать другие инструменты и ориентироваться на другие индикаторы.

Очевидно, что при анализе такого клиента актуальными могут быть, например, данные о транзакциях (в частности, чтобы понять, на что тратит деньги потенциальный заемщик). Это также может быть нефинансовая информация, которую можно почерпнуть из открытых источников, например, из социальных сетей. Практика использования таких данных распространена во многих странах, и различные исследования показали, что они реально улучшают прогнозную силу модели оценки заемщика.

Еще один метод, который сейчас тестируется во многих странах, в том числе в России, – составление психометрического портрета потенциального заемщика на основе заполняемой им анкеты. Специально подобранные вопросы и методика их обработки позволяет оценить риск-профиль клиента, ранее никогда не бравшего кредит.

Для оценки риск-профиля молодого заемщика можно использовать широкий спектр дополнительной информации: уровень образования, рейтинг учебного заведения, сведения о профессии и месте проживания и многие другие параметры, помогающие оценить дефолтность, долговую нагрузку, риск потери источника дохода и так далее. Здесь можно отметить, что для банков, работающих с молодежью, прикладную ценность имели бы объективные рейтинги востребованности выпускников вузов с разбивкой по специальностям, а также рейтинги профессий молодых специалистов, востребованных работодателями. Такого рода данные можно было бы встраивать в модели оценки риска.

Если банки научатся правильно оценивать молодежь, пользуясь такого рода инструментами, они могут рассчитывать на значительное расширение своей клиентской базы без существенного увеличения риска.

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