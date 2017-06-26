Стоит ли инвестировать в российские акции после провального первого полугодия

Прошлый год ознаменовался мощным ростом не только самих индексов, но и целого ряда акций наиболее качественных российских эмитентов. Бумаги «Аэрофлота», «Мосэнерго», «Интер РАО», Сбербанка, целого ряд других крупных компаний показали фантастические уровни доходности.

Впрочем, как говорится, ничто не длится вечно, и в начале этого года интерес к российскому рынку начал выдыхаться. После «последнего вздоха» в январе российские индексы дружно перешли к снижению, а некоторые голубые фишки потеряли по 30% и более. Причем переломить эту тенденцию не смогли ни традиционный дивидендный бум в конце весны, ни в общем стабильные цены на традиционный товар российского экспорта – энергоносители, ни наметившееся оживление в национальной экономике. Что же будет дальше?

В принципе, рассуждая о рынке после нескольких месяцев снижения, всегда велик соблазн спрогнозировать его скорый подъем, особенно когда на горизонте не наблюдается очевидных и острых проблем. Но не в этот раз. Действительно, текущие уровни кажутся благоприятной точкой входа, и справедливо, особенно при стабильном внешнем фоне, ожидать к концу года подъема индексов на 10–15% с текущих уровней. При наличии некоторых позитивных подвижек с точки зрения перспектив экономики или разрешения геополитических трений рост даже может закрыть падение этого года. Но едва ли российскому рынку удастся повторить успех прошлого года или хотя бы вновь приблизиться к историческим максимумам. Почему так?

Да, в целом экономика и действия финансовых властей благоприятны для иностранных инвесторов. Встречаясь с крупнейшими глобальными фондами, мы слышим о денежно-кредитной политике ЦБ только хвалебные отзывы. Экономика при отсутствии очередных «черных лебедей» будет восстанавливаться. Есть активно развивающиеся отрасли, например сельское хозяйство. Россия становится одним из крупнейших в мире экспортеров зерна. За последние годы страна почти на 100% стала обеспечивать себя мясом кур, практически решен вопрос со свининой, существенно выросла доля говядины российского производства.

Очевидно и то, что предпринимается достаточно много усилий по привлечению иностранных инвестиций, особенно с точки зрения инфраструктуры фондового рынка.

И все же этого недостаточно, поскольку рынок существует в неразрывной связи с политической конъюнктурой, которая сейчас не всегда понятна и не очень предсказуема, а такой коктейль рождает только одно чувство – страх. Особенно (по понятным причинам) у западного капитала, за исключением разве что наиболее рисковых хедж-фондов, готовых на многое ради доходности. Что будет с ситуацией в Сирии и на Украине? Какова будет внутренняя экономическая и внешняя политика России перед выборами? Не ударится ли вдруг правительство в популизм или не попытается пойти на обострение со странами Запада, чтобы сплотить электорат?

Эти и целый ряд других похожих вопросов, может быть, и кажутся в некоторой степени наивными, но каждый из них гложет портфельных управляющих, начинающих думать об инвестициях на российском фондовом рынке, причем вне зависимости о того, имеют эти страхи под собой основание или нет. Вывод один: едва ли стоит рассчитывать на то, что ситуация станет намного яснее, а страхи инвесторов улетучатся. И это, наверное, главный негативный фактор на ближайшие месяцы.

Впрочем, есть и позитивная сторона. Если «покупать индексы» инвесторы будут готовы не скоро, то некоторые компании и целые секторы на Московской бирже настолько привлекательны, что грех не принять на себя такой риск. У многих отличные финансовые показатели, хороший денежный поток, они прибыльны и платят высокие дивиденды по сравнению с мировыми компаниями. Речь, например, о металлургическом секторе, опережающий результат способны показать секторы с наиболее выраженным ростом финансовых показателей, такие как банковский, IT и высокие технологии, а также отдельные представители продуктовой розницы, сельского хозяйства. Так, с начала года, несмотря на общее снижение рынка, такие компании, как «Черкизово», «Аэрофлот», «Яндекс», Polymetal, «Татнефть» и некоторые другие, показали опережающий рост.

Другими словами, сейчас для желающих инвестировать в российский рынок акций особенно остро встал вопрос качественного отбора конкретных имен. Кто сделает правильный выбор и продемонстрирует творческий и умный подход в этом деле, может на фоне все еще актуальных геополитических рисков рассчитывать в переходный выборный период на хорошую доходность, даже если российский фондовый рынок в целом останется на текущих уровнях или даже пойдет ниже.

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