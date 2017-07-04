Чем обусловлен повышенный интерес к квантовым инвестициям

Насколько они эффективны и опасен ли рост их популярности для мировых рынков

Квантовые фонды – это инвестиционные фонды, которые используют законы высшей математики и предиктивный метод анализа для прогнозирования цен на биржевые инструменты. Искусственный интеллект, компьютерные программы, значительные счетные мощности, наукоемкий инвестиционный процесс, ученые и разработчики вместо управляющих – то, что отличает квантовые фонды от традиционных хедж-фондов и инвестиционных компаний.

По данным нью-йоркской исследовательской фирмы Tabb Group, на долю хедж-фондов, применяющих количественные методы инвестирования, в 2016 г. приходилось 27% всех сделок на американском рынке - по сравнению с 14% в 2013 г. То есть доля квантовых инвестиций на рынке практически равна доле индивидуальных инвесторов (29%), численность которых превышает квантовые фонды в разы. В 2017 г. цифра продолжает расти.

По подсчетам Barclays, за последние семь лет инвесторы вложили $114 млрд в фонды, реализующие количественные, или, как их называют на Западе, систематические стратегии. Это 29% от общей суммы средств, переданных в хедж-фонды. Barclays прогнозирует увеличение доли инвесторов, отдающих предпочтение квантовым фондам, более чем на 5% в 2017 г.

Ниже на графике демонстрируется рост индустрии квантовых фондов за последние десять лет.

Одна из причин такого темпа роста заключается в том, что к квантовым инвестициям присоединяются ведущие финансовые компании. Например, BlackRock, крупнейшая управляющая компания в мире с $5,1 трлн активов, недавно анонсировала, что будет отдавать преимущество искусственному интеллекту при совершении сделок. JPMorgan также активно развивает квантовое подразделение. По его подсчетам, сейчас операции фундаментальных трейдеров составляют всего 10% от общего объема торгов. Остальные сделки приходятся на систематическую торговлю.

Еще один крупный квантовый фонд, Bridgewater, применяет методы количественного анализа даже в системе управления персоналом – алгоритм анализирует эффективность работы сотрудников и дает рекомендации о распорядке дня.

Другой интересный пример – фонд Medallion управляющей компании Renaissance Technologies, где внедрена необычная система поощрения сотрудников. Возможность инвестировать средства в Medallion доступна только представителям Renaissance Technologies, причем от эффективности их работы напрямую зависит объем средств, который им разрешено перевести в фонд. Благосостояние «квантов» из Renaissance, средствами которых управляет Medallion, превышает ВВП многих стран. Среднегодовая доходность фонда с момента основания в 1988 г. превышает 40%.

Взрывной рост количественных инвестиций, будь то высокочастотный трейдинг, квантовые инвестиции или генетические алгоритмы, навсегда изменил рынок. Но несмотря на растущую популярность, у направления находится немало критиков. Многие аналитики уверены, что хедж-фонды, специализирующиеся на количественных методах анализа рынка, привлекают больше средств, чем «весят» сами.

Здесь стоит упомянуть и знаменитый получасовой обвал котировок на американских площадках 6 мая 2010 г., названный flash crash. Индекс Dow Jones тогда обрушился на 8,6% из-за идентичных действий торговых систем — массового закрытия позиций на фоне падения рынка. И ситуация сегодня, по мнению экспертов, становится всe больше похожа на предшествующую тому кризису. В этот раз последствия могут быть куда более масштабными, учитывая рост популярности количественного инвестирования.

По мнению противников квантовой торговли, количественные модели инвестирования изначально несовершенны, так как не могут учитывать все возможные рыночные факторы. Но ведь другие, более традиционные стратегии инвестирования не меньше подвержены влиянию «черных лебедей» и менее масштабных событий. Цены на американскую недвижимость были стабильны на протяжении десятилетий до коллапса 2006-2007 гг., который послужил началом глобального экономического кризиса.

Представители квантовых фондов не отрицают возможности нового обвала рынка. Никто на бирже не может быть застрахован от него на 100%. Для предотвращения негативных последствий «кванты» внедряют все более сложные программы риск-менеджмента, в которых совмещаются ручной и автоматический контроль. Электронная система риск-менеджмента проверяет каждую заявку, выставляемую торговыми роботами. Процесс занимает доли секунды. Одновременно в круглосуточном режиме за работой систем наблюдают сотрудники департамента рисков. Отдельное внимание уделяется корреляции торговых алгоритмов: в фондах следят за тем, чтобы у роботов была принципиально разная логика поведения. «Кванты» из JPMorgan научили торговые алгоритмы анализировать аудиовыступления финансовых аналитиков. Роботы фонда Medallion нашли связь между прогнозом погоды и котировками на биржах от Нью-Йорка до Токио. Разнообразие алгоритмов необходимо для диверсификации рисков.

В России, по данным Московской биржи, алготрейдинг генерирует 30-40% операций на торговых площадках. На срочном рынке доля транзакций, связанных с алгоритмической торговлей, может достигать 60-70%. В это число входят сделки алготрейдеров, высокочастотная торговля и квантовые инвестиции. Технически это принципиально разные подходы к систематизированной торговле, однако многие участники рынка не делают различия между этими понятиями.

Инвестиционных компаний, применяющих квантовый подход в России, пока единицы. В США это направление развивается с 1970-х гг., в России – с начала 2000-х гг. Сложность в том, что этот продукт нельзя скопировать. Поиск и построение эффективной системы возможны только при соблюдении определенных условий. Нужна команда физиков и математиков (профессии «кванта» в России не обучают, их необходимо взращивать внутри компании), огромные инвестиции в технологии, торговые серверные мощности для обработки огромного массива данных и, самое главное, – время на тестирование, поиск эффективных моделей и запуск стратегии. На все это уходит не менее пяти лет и миллионы долларов инвестиций.

Квантовый подход к инвестированию – не Грааль, но, возможно, наиболее эффективный на сегодня метод управления активами. С помощью алгоритмов невозможно предсказать будущее, можно лишь дать прогноз с определенной вероятностью. Наш прогноз будущего – оно за «квантами».

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