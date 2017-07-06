МСФО 9 для банков: громкие последствия тихой революции

Платить банкам придется дважды – за вероятность не только дефолта, но и ухудшения качества актива

С января 2018 г. российские банки должны перейти на МСФО (IRFC) 9. Разбираясь в тонкостях технических и методических требований нового стандарта, банкиры рискуют упустить главное – спровоцированную им тихую революцию, которая поднимает ряд действительно стратегических вопросов, требующих быстрого и адекватного ответа.

Банки, которые начнут заниматься грядущими переменами заранее, получат значительное преимущество, ведь для адаптации к новым требованиям может понадобиться фундаментальная корректировка бизнес-модели. Эффективно сделать это поможет сформулированный нами набор инициатив по пяти стратегическим направлениям.

1. Уточнение стратегии управления портфелем

Одно из важных положений МСФО 9 – выделение двух категорий работающих кредитных активов. Активы первой категории характеризуются отсутствием значимых ухудшений их качества с момента выдачи и резервируются с учетом ожидаемых потерь в течение одного года. Вторая категория – активы, обладающие признаками ухудшения финансового состояния. Они резервируются с учетом ожидаемых потерь по активу в течение всего срока жизни. Более высокий уровень резервирования при прочих равных условиях снижает доходность актива.

Внедрение МСФО 9 сделает некоторые продукты и направления бизнеса структурно менее привлекательными. Например, банкам потребуется пересмотреть подход к кредитованию отраслей экономики, подверженных высокой волатильности либо чувствительных к динамике экономического цикла. Долгосрочные активы станут менее привлекательными по сравнению с краткосрочными. Важную роль приобретает учет кредитного рейтинга заемщика: МСФО 9 «наказывает» кредитование высокорискованных заемщиков необходимостью формировать более значительные резервы.

Для сохранения доходности банки должны будут либо фокусироваться на отраслях, демонстрирующих бóльшую устойчивость, либо учитывать в цене возможные риски, связанные с кредитованием волатильных отраслей. Стоимость долгосрочных продуктов возрастет, банки могут захотеть ограничить их долю в своих портфелях. Подобный подход может быть применен и к высокорискованным заемщикам. Тщательность оценки подобных клиентов и, как следствие, время рассмотрения кредитных заявок от них возрастут.

Наличие структурно менее привлекательных сегментов приведет к развитию бизнес-моделей, при которых банки будут кредитовать клиентов из них, а затем передавать активы внешним институциональным инвесторам. Это позволит снизить уровень риска на балансе и избежать повышения резервов при ухудшении качества подобных активов.

2. Пересмотр коммерческой политики

МСФО 9 приведет к снижению маржинальности кредитования, особенно по средне- и долгосрочным активам. Высокорискованный актив со сроком погашения более 10 лет при появлении признаков ухудшения может потребовать в 15-20 раз больше резервов по сравнению с аналогичными активами без признаков ухудшения. Чтобы компенсировать негативное влияние повышенного уровня резервов на прибыль, банки должны будут корректировать подход к ценообразованию и уточнять характеристики продуктов.

Где возможно, банкам необходимо включать в контракты положения о гибком ценообразовании, увязывая цену с финансовыми показателями, которые используются при оценке вероятности дефолта. Ухудшение этих показателей может привести к необходимости доначислить резервы, но связанные с этим издержки в таком случае будут разделены с клиентом. Если включение пункта о гибком ценообразовании в контракты не представляется возможным, издержки вероятной миграции могут быть учтены в цене активов на разных сроках.

Банки также могут корректировать ключевые характеристики продуктов, такие как сроки, графики платежей, целевые значения отношения величины кредита к стоимости залога, условия досрочного погашения. Особенно важно «укорочение» кредитов. Банки могут мотивировать собственных клиентских менеджеров стимулировать клиентов переходить на более «короткие» продукты, предлагая более привлекательные условия, а также более простой порядок принятия решений по сравнению с «длинными» активами.

3. Внедрение продвинутых систем мониторинга и рейтингового консультирования

Переход на МСФО 9 приведет к тому, что динамика каждого финансового актива может стать причиной существенной волатильности прибылей и убытков, вне зависимости от того, станет актив проблемным или нет. В связи с этим банкам нужно усилить компетенции по мониторингу качества портфеля и развить новые по управлению качеством активов.

Используемые системы раннего предупреждения должны будут идентифицировать активы с негативной динамикой задолго до появления явных признаков ухудшения. Для этого банкам может потребоваться расширить горизонты прогнозирования (чтобы получить достаточно времени для действий), а также уточнить сигналы, на которые настроены подобные системы: помимо вероятности дефолта может потребоваться прогнозировать вероятность перехода в категорию активов, требующих повышенного резервирования.

Кредитный рейтинг клиентов становится еще более важным фактором принятия решения и ценообразования, ведь теперь платить придется дважды – за вероятность не только дефолта, но и ухудшения качества актива. В этой связи стоит ожидать появления нового сервиса со стороны банков – консультирования по улучшению кредитного рейтинга. Клиентские либо кредитные менеджеры, вооруженные специальным рейтинговым инструментарием, могут оценивать рейтинг клиента, а также советовать, какие действия предпринять для его улучшения либо сохранения в условиях меняющейся макросреды и результатов ведения бизнеса (снижение выручки, проблемы с ликвидностью). Со временем у банков, предоставляющих подобные услуги, сформируется набор рычагов по поддержанию либо улучшению рейтинга, что станет не только конкурентным преимуществом на рынке, но и позволит банку лучше управлять качеством своего портфеля.

4. Пересмотр риск-аппетита и модели кредитования

МСФО 9 вынудит банки пересмотреть риск-аппетит и внедрить механизмы, ограничивающие кредитование высокорискованных клиентов и секторов экономики.

Например, если в текущей макроэкономической ситуации банки сочтут сделки проектного финансирования высокорискованными, они могут принять решение ограничить продажи и бизнес-развитие в данном сегменте. Одновременно может быть пересмотрена модель кредитования с акцентом на идентификацию сегментов, которые даже с учетом высокого риска в целом по рынку остаются устойчивыми. В этой связи может потребоваться переход от модели реактивного кредитования (рассмотрения кредитной службой приносимых клиентскими менеджерами сделок) к проактивному кредитованию, подразумевающему активное исследование рынка, поиск низкорискованных сегментов и предоставление целей для проработки клиентским менеджерам.

5. Обучение и стимулирование

Поскольку банки будут вынуждены начислять повышенные резервы по части активов и, соответственно, работать над улучшением их качества, клиентским менеджерам банков придется взять на себя новые обязанности. В частности, они начнут играть ключевую роль в мониторинге активов и выработке мер по улучшению их качества в случае его ухудшения. Однако большая часть клиентских менеджеров обладает опытом продаж, но не управления качеством активов. Для эффективной работы с потенциально проблемными активами банкам потребуется обучить своих клиентских менеджеров практикам рестуктуризации, управлению проблемными активами и капиталом.

Помимо тренингов банкам нужно будет уточнить подход к мотивации клиентских менеджеров. Она - с ростом их роли в управлении качеством актива - должна будет включить метрики, учитывающие уровень риска: например, прибыльность с учетом реализованного риска; возврат на активы, взвешенные по риску; экономическая добавленная стоимость.

Завтра будет поздно

Времени на подготовку осталось мало. Тихая революция, которую знаменует собой внедрение МСФО 9, окажет влияние на все банковские учреждения вне зависимости от того, готовы они к переходу на новый стандарт или нет. Поэтому усилия, предпринятые для стратегической перестройки, не будут напрасными. Они позволят лидерам и дальше оставаться в лидирующей группе, а отстающим дадут шанс на продвижение вперед.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.