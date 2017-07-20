Криптовалюты создают новые способы привлечения капитала

Бурное развитие блокчейна и основанных на этой технологии криптовалют сегодня на повестке практически у всего рынка. Даже традиционно консервативные игроки реального сектора постепенно включают в свои запросы на формирование цифровых стратегий ожидания, связанные с технологиями распределенного реестра. А наиболее визионерские компании уже исследуют применимость криптовалют в своей операционной деятельности. При этом наблюдается явная тенденция вовлечения в блокчейн-бум все большей доли офлайн-пользователей: технологии, изначально бывшие уделом гиков, скептиков в отношении необеспеченных бумажных денег и различного рода криптоанархистов, проникают в традиционные сферы бизнеса, начиная с логистики и заканчивая биржевой торговлей сырьевой.

Этот тренд особенно явно проявляется в случае с первичным привлечением криптовалют (ICO – initial coin offering). Первоначально инструмент публичного (по сути, краудфандингового) финансирования новых цифровых проектов сегодня все чаще применяется для привлечения средств в офлайн-компании (такие как ферма «Колионово» в Московской области, сеть коворкингов Primalbase, девелоперский маркетплейс Proopy и другие). В каком-то смысле это явление сродни традиционному краудфандингу для офлайн-проектов по модели Kickstarter, но с более достоверной связью между их успехом и выгодой инвестора.

Среди многих возможных применений ICO-подхода напрашивается и еще одно, напрямую обусловленное структурой современной системы финансового регулирования и устареванием подхода к контролю за трансграничным движением средств.

Те самые свойства криптовалют, которые снискали им плохую (и до сих пор не до конца изжитую) славу на заре пересечения мира офлайн и цифровой экономики – анонимизация нелегальной коммерческой, да и попросту криминальной деятельности, – позволят если не сегодня, то в скорой перспективе решать вопрос долгосрочного финансирования проектов компаний, попавших под различного рода санкции. В то время как традиционные финансовые организации только присматриваются к криптовалюте, а регулирующие органы неторопливо вырабатывают подходы к соответствующей нормативной базе, возможности краудфандингового финансирования расширяются, а том числе для капитальных проектов компаний из различного рода санкционных списков.

Уже сегодня инструментарий позволяет выпустить токены под традиционный офлайн-проект (например, строительство завода), согласовать структуру сейфовых гарантий сделки и организовать трансфер денежных средств через виды криптовалют (Dash, Zcash и др.), исключающие возможность идентификации конечного адресата, а затем выкупить полный объем эмиссии токенов офлайн-проекта с дисконтом, гарантирующим покупателю доходность на горизонте срока сделки. При этом конвертацию в традиционную валюту на стороне «заемщика» можно осуществить через филиалы российских компаний или партнеров в странах, позволяющих юридическим лицам законно оформлять владение криптовалютой.

Безусловно, у этого гипотетического подхода на сегодня есть ряд ограничений. Основные - это низкая ликвидность рынка специализированных криптовалют, малый суммарный объем самого рынка, риски работы с неподконтрольными криптовалютными биржами, а также риски изменения рыночных котировок криптовалют в среднесрочной перспективе. Очевидно, что рано или поздно и регуляторы обратят внимание на подобные схемы финансирования и регуляторный ландшафт изменится. Основное ужесточение требований, скорее всего, произойдет по линии борьбы с отмыванием денег (AML) и банковского принципа «знай своего клиента» (KYC), а затем «подтянутся» и ограничения по долгосрочному финансированию.

Однако «токенизация» бизнеса, заложенная в самой сути технологии, уже принципиально снижает эффективность традиционных методов регулирования финансирования компаний путем ограничения доступа к международным рынка капитала. Как именно будут выглядеть ограничения на долгосрочное финансирование компаний, попавших под санкции, международными банками, когда сами эти банки исключены из процесса привлечения средств, покажет будущее. Но уже сейчас очевидно, что система регулирования, основанная на запретах и контроле узловых элементов международной финансовой сети, парадигмально устаревает в результате появления технологий, основанных на децентрализации. Существующей системе для эффективного функционирования придется адаптироваться под меняющуюся среду – просто запрещать и отслеживать в экономике блокчейна не получится.

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