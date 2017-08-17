Есть ли реальное противостояние между банками и финтехами?

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«Мы не банк, мы — IT-компания», — эти слова от одного из участников рынка я слышал еще в начале 2000-х гг. Прошло 15 лет, банки существуют и преуспевают; IT-компанией пока никто не стал. Но все чаще говорят о том, что будущее — за финансово-технологическими компаниями, а классический банкинг умирает. Хотя в реальности поводов для драматических выводов нет. Более того, текущая ситуация и технологическая конкуренция, которую создают на рынке IT-компании, только стимулируют традиционные банки к развитию.

Для успеха банку сегодня нужно быть инновационным. Без инноваций невозможно говорить о разнице в отношении, так как для клиентов качество — это скорость, комфорт, онлайн. Все это понимают, и именно поэтому возникают дискуссии про противостояние банков и финтехов. Но изнутри ситуация выглядит иначе.

Противостояния между банками и финтехами на российском рынке сегодня нет. Но есть условная конкуренция, которая стимулирует крупных игроков постоянно наращивать темпы технологического развития. Финтехи не дают традиционному банкингу спокойно жить. Они зарождают микроинновации, которые создают новые возможности, новые ценности для банковских же клиентов, дают банкам стимул к развитию.

Ожидания клиентов очень высоки. Например, онлайн-банк должен быть красив и удобен, как сервис Google или Facebook. Но банк не может быть во всем как Google. У него другой профиль деятельности. Финтехи же — фактически микролаборатории, в которых обкатываются идеи (и необязательно гарантированно успешные). Они позволяют банкам лучше понимать, что можно еще дать клиентам для комфорта и качества, расширив, таким образом, отношения с ними. В силу своих размеров и ограниченных ресурсов финтехи не всегда могут дотянуться до всей потенциальной аудитории. Для них партнерство с банком — возможность выйти к широкой аудитории. Такой подход выгоден обеим сторонам. Одни получают клиентов, другие — инновационные сервисы. Сейчас на всех уровнях отношения между банками и финтехами можно охарактеризовать как симбиоз.