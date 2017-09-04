Должны ли налогоплательщики платить за ошибки руководства банков

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Объявленная санация «ФК Открытие» была, вероятно, единственно верным решением, позволившим избежать паники и цепной реакции на рынке. Однако использование нового механизма санации в виде Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) ставит Банк России перед серьезным вызовом – необходимостью доказать, что новая процедура будет более эффективной, чем прежние попытки.

Представители регулятора неоднократно заявляли, что традиционный механизм санации неэффективен и надо передать оздоровление банков фонду под управлением ЦБ. Теперь Банк России имеет возможность на деле доказать эффективность нового механизма, и я полагаю, что рынок будет внимательно следить за его применением, чтобы составить мнение о его полезности.

Пока что кредит доверия у регулятора не слишком большой. Участников рынка довольно сильно смущает факт концентрации власти в руках ЦБ – это и регулятор, и санатор, и акционер крупнейшего банка. Кроме того, его представители не спешат брать на себя ответственность за происшедшее в «Открытии», и это странно как минимум по двум причинам. Во-первых, почему регулятор отреагировал только сейчас, если аналитики говорили о рисках бизнес-модели банка месяцы (если не годы) назад? Во-вторых, в очередной раз санатор отправляется на санацию. Такое ощущение, что решения в Банке России принимаются по отдельности и нет ни связи между ними, ни ответственности за них. С одной стороны, Банк России заявляет, что к необходимости санации «Открытия» привела «сама бизнес-стратегия: сделки слияния и поглощения за счет заемных средств». С другой стороны, именно Банк России проводил конкурсы на санацию «Траста» и активно выделял средства «Открытию». Что это, как не «поглощение [«Траста»] за счет заемных средств»?

Вместе с тем, Банк России проделал большую работу по расчистке рынка от недобросовестных и проблемных игроков, так что определенная надежда на успех нового механизма все же есть. Однако для этого ЦБ придется решить ряд непростых задач: