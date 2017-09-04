Банки

Должны ли налогоплательщики платить за ошибки руководства банков

На примере «ФК Открытие» Банку России придется доказать, что новая процедура санации эффективнее прежних
Евгений Славнов, старший консультант Lighthouse

Объявленная санация «ФК Открытие» была, вероятно, единственно верным решением, позволившим избежать паники и цепной реакции на рынке. Однако использование нового механизма санации в виде Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) ставит Банк России перед серьезным вызовом – необходимостью доказать, что новая процедура будет более эффективной, чем прежние попытки.

Представители регулятора неоднократно заявляли, что традиционный механизм санации неэффективен и надо передать оздоровление банков фонду под управлением ЦБ. Теперь Банк России имеет возможность на деле доказать эффективность нового механизма, и я полагаю, что рынок будет внимательно следить за его применением, чтобы составить мнение о его полезности.

Пока что кредит доверия у регулятора не слишком большой. Участников рынка довольно сильно смущает факт концентрации власти в руках ЦБ – это и регулятор, и санатор, и акционер крупнейшего банка. Кроме того, его представители не спешат брать на себя ответственность за происшедшее в «Открытии», и это странно как минимум по двум причинам. Во-первых, почему регулятор отреагировал только сейчас, если аналитики говорили о рисках бизнес-модели банка месяцы (если не годы) назад? Во-вторых, в очередной раз санатор отправляется на санацию. Такое ощущение, что решения в Банке России принимаются по отдельности и нет ни связи между ними, ни ответственности за них. С одной стороны, Банк России заявляет, что к необходимости санации «Открытия» привела «сама бизнес-стратегия: сделки слияния и поглощения за счет заемных средств». С другой стороны, именно Банк России проводил конкурсы на санацию «Траста» и активно выделял средства «Открытию». Что это, как не «поглощение [«Траста»] за счет заемных средств»?

Вместе с тем, Банк России проделал большую работу по расчистке рынка от недобросовестных и проблемных игроков, так что определенная надежда на успех нового механизма все же есть. Однако для этого ЦБ придется решить ряд непростых задач:

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике