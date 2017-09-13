Как развивается финтех-индустрия в Китае и России

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Текст написан в соавторстве с Евгенией Красильниковой, ассоциатом Oliver Wyman

В последнее десятилетие мы стали свидетелями взрывного роста финансово-технологической индустрии. Согласно нашему исследованию, венчурные инвестиции в финтех росли в среднем более чем на 60% в год – и это без учета внутренних инвестиций традиционных игроков финансового сектора в разработку технологий.

Первоначально лидерами были западные рынки во главе с США, но уже к 2016 г. ситуация изменилась, и развитие отрасли сместилось на восток. Лидером стал Китай, привлекший 47% общемировых венчурных инвестиций в 2016 г., а США с 33% сместились на 2-е место.

Годом начала подъема финтех-индустрии в Китае считается 2013-й. Важнейшие бизнес-сегменты финансово-технологического рынка, а именно P2P-кредитование (peer-to-peer – платформы для связи заемщиков с кредиторами, которыми могут быть розничные инвесторы), управление благосостоянием онлайн, цифровое страхование и платежи и переводы, ежегодно росли на 200–300%.

Особенностью Китая стало чрезвычайно быстрое развитие. Например, объемы P2P-кредитования выросли в Китае до $5 млрд за два года, тогда как в США – за четыре. Что же обусловило столь бурное развитие финтех-индустрии в этой стране?

До 2013 г. развитие китайского финансового сектора характеризовалось определенными структурными дисбалансами:

· Уровень проникновения финансовых услуг в секторы малого и среднего бизнеса и розницы был достаточно низким, т.к. банки исторически фокусировались на обслуживании крупных и государственных корпораций.

· Инвесторы традиционно предпочитали держать бóльшую часть сбережений на депозитах в связи с их надежностью и исторически высокими ставками.

· Инфраструктура для развития финансовой индустрии значительно отставала от развитых стран, а несовершенство данных кредитных бюро приводило к тому, что банки «не видели» практически 60% населения.

Эти проблемы не остались не замечены китайскими властями. После 2013 г. был проведен ряд реформ, которые вкупе с ростом проникновения мобильного интернета и снижением доходности депозитов, повысившим привлекательность альтернативных инвестиций, привели к бурному росту финтех-индустрии.

Спецификой крупнейших по стоимости китайских финтех-компаний является их ориентированность на розничный сегмент (2C) – в противоположность США и Европе, где лидирующие игроки обслуживают преимущественно бизнес (2B). Это объясняется тем, что растущее проникновение интернета и мобильных технологий, а также развитие платформ электронной торговли открыло доступ к существенной части многочисленного китайского населения.

Интересно, что высокие объемы китайского финтех-рынка преимущественно обеспечивают лишь несколько крупных игроков. Компании BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) обслуживают практически все сегменты финтех-рынка, используя свои обширные клиентские базы в одном из сегментов для перекрестных продаж в других. Яркий пример успеха этой стратегии – приложение WeChat Pay от Tencent. Технологии WeChat Pay были внедрены в мессенджер WeChat, которым пользуется практически каждый китаец со смартфоном. В итоге, на конец 2016 г. более 600 из 889 млн пользователей WeChat стали клиентами WeChat Pay, что позволило Tencent существенно нарастить совокупные объемы бизнеса.

Российская финтех-индустрия также находится на стадии активного развития. В сравнении с большинством развитых рынков Россия занимает передовые позиции по уровню проникновения финтех-услуг среди населения. Наиболее популярные услуги – в сегмента платежей и переводов, где объем транзакций вырос на 47% в 2016 г., по данным компании Assist. Этому способствует быстрое развитие как банковских платформ (например, «Тинькофф банк», Альфа-банк), так и небанковских платежных систем (например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi кошелек»).

Основное отличие России от Китая и большинства западных рынков – изначально высокая активность банков. Так, Сбербанк уже несколько лет активно внедряет новые технологии для оптимизации предлагаемых сервисов (например, развитие онлайн- и мобильного банкинга) и инвестирует в инновационные решения (например, электронный документооборот на основе блокчейна). «Тинькофф банк», первый российский онлайн-банк, был основан еще в 2006 г., когда мировая финтех-индустрия находилась на начальном этапе развития, и до сих пор расширяет ассортимент онлайн-услуг (например, в сегменте управления благосостоянием) для реализации своей долгосрочной стратегии по созданию финансового супермаркета. Ряд других крупных банков также активно участвуют в продвижении финансовых технологий (например, P2P-платформа «Альфа-поток» от Альфа-банка).

Несмотря на инновационность российских банков, темпы роста финтех-рынка в нашей стране в последние пять лет были ниже, чем в Китае, по ряду причин:

· Существенное замедление экономического роста привело к снижению иностранных инвестиций и ограничению внутренних финансовых ресурсов для развития финтех-индустрии. Частично из-за этого крупные банки получили преимущество над стартапами – у них было гораздо больше ресурсов.

· В России финтех-услуги 2С от новых небанковских организаций изначально имели меньше перспектив в сравнении с Китаем из-за более высокого уровня проникновения традиционных банковских услуг в розничном сегменте. Так, P2P-кредитование, бурно растущее в Китае, не приобрело популярности в России, поскольку степень проникновения кредитных продуктов среди населения уже была достаточно высока, а ставки по депозитам оставались привлекательными.

· Регулирование финтех-индустрии в Китае изначально было менее консервативным, чем в России. Пекин предпочитал не вмешиваться в развитие финтех-рынка из-за его небольшого размера и желания стимулировать инновации. Такой подход помог быстро нарастить объемы, но привел к множеству скандалов и банкротств, особенно в P2P-кредитовании. Только с 2016 г. регуляторы начали внедрять правила, которые сейчас охватывают практически все бизнес-сегменты. В России изначально более осторожный подход со временем смягчился, и приоритетом ЦБ стало поддержание поступательного роста индустрии через создание инфраструктуры для ее развития. Один из примеров – «регулятивная песочница», представляющая собой режим, участники которого могут разрабатывать и тестировать новые финтех-решения под надзором ЦБ, не рискуя нарушить законодательство.

Мы считаем, что отечественный финтех-рынок имеет хорошие перспективы. В дополнение к уже высокому уровню проникновения мобильного интернета восстановление экономики и поддержка регулятора будут открывать все большие возможности.

В ближайшие годы продолжат развиваться сегменты платежей и переводов, а также онлайн-инвестирование. Рост же P2P-кредитования может ускориться при снижении доходности депозитов, а также если государство или один из крупных финансовых игроков решат поддержать сегмент, предоставляя частичные гарантии по выдаваемым на этих платформах кредитам. В отсутствие поддержки низкое доверие населения к таким платформам и высокий риска дефолта заемщиков продолжат препятствовать их развитию. С точки зрения структуры игроков финтех-рынка, мы не ожидаем существенных изменений: крупные банки продолжат доминировать, стартапы вряд ли смогут составить им достойную конкуренцию из-за нехватки ресурсов и будут вынуждены работать в партнерстве с банками.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.