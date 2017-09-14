В России появился новый механизм для передачи бизнеса по наследству

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В июле в России был принят закон №259-ФЗ, предусматривающий возможность создания наследственных фондов.

Наследование бизнеса часто сопряжено с трудностями: в процессе его передачи наследникам необходимо обеспечить сохранность активов и надлежащее управление ими. При наследовании по завещанию или по закону (без создания фонда) это непросто. Особенно если наследники – супруги, престарелые родители или несовершеннолетние дети, не готовые или не способные управлять бизнесом. Для таких случаев и был создан новый механизм.

Рассмотрим, как он работает, на примере. Представим себе российского бизнесмена средних лет, который сам построил бизнес и контролирует его, от которого многое зависит – компании, производство, сотрудники, партнеры, договоренности. Кроме того, у бизнесмена есть семья, несовершеннолетние дети и он хочет обеспечить их безбедное существование. И он задумывается, как оставить свое предприятие в наследство.

До принятия закона о наследственных фондах в России не было способа, который бы в полной мере отвечал потребностям бизнесмена, учитывал особенности его бизнеса и тонкости семейной ситуации. Он мог бы воспользоваться, например, иностранными инструментами (трастами и частными фондами). Но они, скорее всего, дороги и не всегда удобны – особенно если в зарубежных юрисдикциях у бизнесмена нет экономических связей.

Наследственный фонд – некоммерческая организация, наследующая имущество его учредителя в соответствии с завещанием и наравне с другими наследниками. На его создание придется потратить время и силы. В составе завещания должно быть решение о создании наследственного фонда, его устав и условия управления. В этих документах необходимо указать, как будет формироваться и управляться имущество фонда, а также лиц, которые будут им управлять. В них также должно быть описано, какое имущество и кому предназначается. Также можно предусмотреть необходимость наступления определенных обстоятельств для передачи имущества и определить порядок его передачи.

В нашем примере российский бизнесмен сможет передать предприятие в наследственный фонд, назначить управляющими доверенных лиц и передать бизнес или доходы от него членам семьи так, как он хочет. Например, если он хочет защитить предприятие и обеспечить стабильность его управления, то фонд передаст доли детям только после того, как у них появятся навыки, необходимые для управления компанией. До этого момента можно обеспечить их материальную поддержку и привычный уровень жизни, передав им другие активы.

Если бизнесмен принял решение оставить состояние на благотворительность, он также может воспользоваться наследственным фондом.

Формально наследственный фонд – наследник, а по сути – самостоятельный институт, отличающийся гибкостью и дающий возможность его учредителю установить свои правила игры при передаче активов наследникам. Он может назначить контролирующих лиц, определить круг выгодоприобретателей и условия осуществления им выплат. Наследственный фонд поможет нашему бизнесмену обеспечить контроль над активами какое-то время после его смерти и решить вопросы распределения имущества между следующими поколениями.

Права выгодоприобретателя неотчуждаемы, они не переходят по наследству или при реорганизации (если выгодоприобретатель – юридическое лицо). Из закона следует, что имущество фонда защищено от претензий кредиторов к выгодоприобретателям и не может быть изъято по их долгам. Выгодоприобретатели имеют право на получение имущества фонда в соответствии с условиями управления, право получать информацию о деятельности фонда, а также могут обращаться в суд.

Выгодоприобретатель сам не может выступать в качестве единоличного исполнительного органа (управляющего фонда), но учредитель может предоставить членам семьи возможность участвовать в назначении управляющего и контролировать наиболее важные сделки фонда. Для этого выгодоприобретатель может быть включен в состав высшего коллегиального органа фонда, который по общему правилу избирает управляющего фонда и может досрочно прекратить его полномочия.

При всей гибкости и немалых возможностях нового механизма у него есть ограничения. В России наследственный фонд может быть создан только после смерти его учредителя. В отличие от иностранных трастов и частных фондов передать в такой фонд активы при жизни невозможно. Это значит, что в вопросах создания фонда его учредителю придется полагаться на нотариуса.

Устав наследственного фонда и условия управления им могут быть изменены только по решению суда и только если управление фондом на прежних условиях стало невозможным. С учетом быстро меняющейся действительности это тоже может создавать трудности.

Поскольку законодательство не предусматривает специального режима налогообложения для наследственных фондов, могут возникать риски двойного налогообложения капитала, передаваемого через них. За рубежом для аналогичных структур предусмотрены специальные режимы налогообложения, и для увеличения привлекательности российских фондов имело бы смысл присмотреться к международной практике.

Но главное – это появление в России возможности гибко урегулировать передачу активов после смерти. Институт наследственных фондов начнет работать с 1 сентября 2018 г.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.