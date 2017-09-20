Как улучшить систему страхования вкладов в России

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В мире тоже думают над оптимальной системой страхования вкладов

Проблема недофинансирования систем страхования вкладов стоит во всех странах, заявил недавно председатель Базельского комитета по банковскому надзору Стефан Ингвес. Так как объем собранных средств составляет лишь часть от всех вкладов, то при повторении системного кризиса, аналогичного 2007-2009 гг., все депозиты в любом случае не удастся возместить без поддержки государства. Одновременно Ингвес рекомендовал рассмотреть возможность снижения ставки взносов в систему страхования вкладов для системно значимых банков, поскольку у них меньше вероятность обращения к фондам системы благодаря наличию проработанных планов действий в кризис (в России системно значимые банки разрабатывают такие планы в соответствии с письмом ЦБ РФ 193-Т).

Чтобы понять, как эти два соображения пригодятся в России для смягчения негативных последствий от банкротств банков вроде недавнего случая с «Югрой» и определения целесообразности повышения ставки взносов, стоит вспомнить о причине распространения систем страхования вкладов и опыте других стран.

Активное создание систем страхования вкладов началось после публикации 1983 г., которую не дочитали

В 1983 г. была опубликована статья Дугласа Даймонда и Филиппа Дибвига, где показывалось, как наличие государственной системы страхования вкладов способствует повышению финансовой стабильности и уменьшает число банкротств банков. После ее публикации в разных странах стали активно создаваться системы страхования вкладов, увеличившись с 19 в 1985 г. до более чем 110 сейчас.

В статье предлагалось создать государственную систему, благодаря которой у вкладчиков пропадали стимулы досрочно изымать вклады, ведь при банкротстве банка им всегда обеспечен возврат депозита. Концепция привлекательна, но проблема осталась в деталях. В понимании авторов, для получения средств на выплаты по вкладам необходимо предусмотреть после банкротства банка взыскание налога с вкладчиков, которые досрочно изъяли средства, а не сбор взносов с банков до краха, как это происходит сейчас.

Но ведь банк может обанкротиться, даже если из него не изымают досрочно депозиты. С кого тогда взимать налог для выплат? Авторы решили этот вопрос не рассматривать, введя упрощение, что все доходы банка гарантированы и не несут риска.

В мире уже есть примеры решения наших проблем, их осталось собрать воедино

В Новой Зеландии тоже поняли, что государственная система страхования вкладов даже в теории не спасает от кризисов и вырождается в поддержку сильно рискующих (часто недобросовестных) банков. Поэтому ее создали только на период кризиса с 2008 по 2011 г.

США представляют собой другую крайность, в которой система страхования вкладов существует и является государственной. При этом отдельные финансовые организации для повышения доверия вкладчиков гарантируют возврат полной суммы вкладов, т. е. сверх лимитов государственной системы, за счет обращения в частные системы страхования.

Другая интересная страна с государственной системой – Канада, единственная в мире, где в период финансового кризиса 2007-2009 гг. правительству не потребовалось выделять средства на поддержку банков. Там страхуются только вклады в национальной валюте; тем самым устраняются стимулы для населения спекулировать на возможностях ее обесценения.

Между крайними случаями отсутствия системы страхования вкладов и ее наличия в государственном формате существует два промежуточных варианта: это полностью частная система (например, как в Швейцарии) или государственная, но управляемая представителями коммерческих банков (как в Германии). В этих странах поняли, что, с одной стороны, система страхования вкладов демотивирует людей более внимательно следить за деятельностью банков, в которые они несут деньги; а с другой - большинство вкладчиков не настолько хорошо подкованы в вопросах управления банком и анализа его отчетности и при всем желании с трудом могли бы выявить признаки подозрительных операций.

Поэтому в Швейцарии и Германии частная система и частное управление в государственной системе выполняют функцию профессиональных финансовых аналитиков, которые могут более качественно оценить положение банка, чем средний вкладчик.

В России стоит создать частную систему страхования вкладов

Чтобы решить проблемы системы страхования вкладов в России, необходимо аккуратно реализовать те элементы, которые уже есть в мире.

Во-первых, нужно принять то, что она не спасает от системного кризиса, – как, в принципе, любая система страхования, когда ожидается, что проблемы могут возникнуть лишь у некоторых объектов страхования, но не у большинства. Поэтому систему страхования вкладов стоит формировать только в нестабильный период, или, что равнозначно, взносы в систему целесообразно увеличивать только в периоды кризиса, снижая их в спокойное время. Для снижения же вероятности кризиса необходимо гарантировать возврат депозитов только в национальной валюте, чтобы не создавать дополнительное давление на обменный курс.

Во-вторых, необходимо создать частную систему страхования вкладов или хотя бы управление из представителей коммерческих банков в государственной системе. Если в частной системе будут только системно значимые банки, это будет закрытый клуб, который сам для себя определит ставки взносов. Тогда у системно значимых банков не будет необходимости содержать за свой счет недобросовестных участников банковской системы. При этом весьма вероятно, что крупные банки решат гарантировать страхование депозитов в полном размере; это положительно скажется на их репутации и будет способствовать росту финансовой стабильности системы в целом.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов