Можно ли не только спасти, но и оздоровить проблемные банки?
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Есть у санации начало, нет у санации конца. Старая модель сначала дала вырасти гигантам банковского рынка, потом чуть не убила их. Новая ускоряет огосударствление банковской системы. Какой горизонт может быть у санации и что считать критериями ее успеха?
Недавно еще один крупный банк попал на санацию. В отличие от «ФК Открытие» Бинбанк не был системно значимым, но активы всей одноименной банковской группы тянут более чем на 2 трлн руб., что близко к «Открытию» по масштабам.
Прежняя модель санации окончательно дискредитирована: ранее ЦБ лишил лицензии нескольких крупных санаторов, например Пробизнесбанк, Татфондбанк, а теперь двое крупнейших пошли на санацию самостоятельно, причем объясняя свои проблемы как раз неудачными санациями других финансовых организаций.
У новой модели санации также могут быть неоднозначные последствия. Главная задача санации – предотвратить панику вкладчиков, дестабилизацию и разрушение банковской системы. И санация в новом формате справляется с этой задачей, но вопрос в цене, издержках, которые несет рынок, и результате. Что считать успешной санацией? Ведь спасение и оздоровление – понятия разные. Новая модель санации позволяет спасти банки и всю систему от дестабилизации, но затем должно следовать оздоровление кредитных организаций и их дальнейшее развитие – не в государственных руках.
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