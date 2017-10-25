В Европе начинается новая эра финансового регулирования

3 января 2018 г. вступает в силу 2-я директива Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID II). Мы хотим рассказать, как она отразится на функционировании мирового финансового рынка и деятельности российских компаний в Европе. Мы видим также положительную динамику в политике Банка России, которая пересекается с директивой MiFID II.

Финансовые потрясения последнего десятилетия вынудили страны «большой двадцатки» принимать меры, направленные на улучшение регулирования финансовых рынков, повышение прозрачности сделок и усиление защиты инвесторов. MiFID II по сравнению с ранее действовавшей директивой создает более гармонизированные правила такой защиты. В частности, в ней более подробно изложены полномочия национальных регуляторов в случаях, когда они, выявив несоответствие продуктов или услуг установленным нормам, должны вмешиваться в деятельность участников рынка. Еще одно важное преимущество MiFID II – установление более четких стандартов взаимодействия фирм и уполномоченных контрагентов.

Тот факт, что вступление в силу MiFID II существенно повлияет на работу российских компаний, предоставляющих услуги по управлению активами, причем как на локальном, так и европейском рынках, ни у кого не вызывает сомнения. Все российские компании, которые торгуют с европейскими компаниями или оказывают им услуги, должны будут соответствовать требованиям директивы.

В первую очередь, MiFID II расширяет понятие «инвестиционные услуги и деятельность». Ранее это был прием поручений о покупке или продаже ценных бумаг, управление портфелем, андеррайтинг или организация многосторонней торговой системы. Теперь – также хранение и распоряжение финансовым инструментом за счет клиента, в том числе хранение с выполнением поручений клиента, управление денежными средствами и управление обеспечением.

MiFID II выдвигает дополнительные требования к неевропейским инвестиционным компаниям, которые планируют работать в Евросоюзе. Компании, зарегистрированные не на территории ЕС, имеют право предоставлять инвестиционные услуги, но для этого требуется регистрация филиала с соблюдением определенных условий и получением разрешения компетентного органа государства, на территории которого эта регистрация планируется. Еврокомиссия также должна принять решение о соответствии регулятивных норм страны, где зарегистрирована фирма, стандартам MiFID II и MIFIR («Регламент о рынках финансовых инструментов»).

Еще одно требование MiFID II – наличие у компаний – эмитентов еврооблигаций, работающих на европейском рынке, кода идентификации юридического лица (LEI). По нему можно получить базовую информацию об организации (например, юрисдикцию, адрес регистрации, названия на разных языках), которая находится в централизованной базе в свободном доступе. Код LEI позволяет безошибочно идентифицировать контрагента, в том числе и при трансграничных операциях. С 3 января 2018 г. торговые площадки в Европе будут обязаны собирать информацию о кодах LEI всех участников рынка, а также эмитентов торгуемых ценных бумаг. Российские компании, которые не успеют получить идентификатор к этому сроку, просто не смогут работать на европейском рынке. Однако есть и хорошие новости: код может быть присвоен аккредитованной локальной организацией — подразделением LEI. В России это НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий).

Директива также регламентирует деятельность европейских компаний на неевропейских рынках. Инвесткомпания из ЕС, предоставляющая доступ на европейскую торговую площадку или биржу, должна иметь эффективную систему контроля. Такая система должна мониторить деятельность клиентов на предмет нарушений, превышений торговых лимитов и ограничений, выявлять действия, направленные на нарушение нормального хода торгов. Кроме того, компании должны уведомлять о факте предоставления доступа на торговую площадку соответствующий компетентный орган данной организации.

Насколько участники и регулятор финансового рынка России готовы к вступлению в силу предписаний MiFID II?

Поначалу российский рынок испытал некоторый шок из-за недостатка необходимой информации и сложности ее интерпретации. Но благодаря действиям Банка России ситуация изменилась. MiFID II играет огромное значение для централизации регулирования российского рынка финансовых услуг в целом. Банк России пристально следит за внедрением директивы и раскрывает для всех заинтересованных сторон содержание данных изменений. Это подтверждает и принятие ряда законодательных мер. Так, в мае ЦБ принял первый базовый стандарт, который вводит единые правила проведения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера. А в июне согласовал базовый стандарт для защиты пользователей услуг микрофинансовых организаций. На очереди стандарты по корпоративному управлению, управлению рисками, защите прав и интересов клиентов. Ведется активная работа над проектами базовых стандартов для рынка ценных бумаг и кредитных потребительских кооперативов.

Качественная трансформация не может пройти безболезненно, и всем участникам рынка нужно приложить массу усилий, чтобы соответствовать новым требованиям. В России особенно остро возникает необходимость создания эффективного механизма взаимодействия между регулятором и участниками рынка для получения необходимых консультаций, экспертных мнений и оперативного внесения изменений в действующее законодательство.

Мы считаем, что в конечном итоге, директива MiFID II позволит значительно повысить прозрачность на рынке финансовых услуг и обеспечить его целостность.

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