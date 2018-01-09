Как легализовать ICO

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Как минимум одними из главных символов прошедшего года стали биткойн, криптовалюты и ICO (первичное размещение криптовалют). И хотя к концу года успешно проведенных ICO стало значительно меньше, рынок находится в самом начале становления. В новом году его ждут большие изменения, и некоторые новые тренды, которые будут оказывать влияние на него, видны уже сейчас.

Ключевое из этих изменений – это государственное регулирование. Если в начале 2017 г. было «все можно», то по мере развития рынка ICO власти разных стран стали обращать на криптовалюты пристальное внимание. Первой ласточкой стал пресс-релиз Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 25 июля. В нем говорилось, что на токены, которые обещают инвесторам в будущем получение пассивного дохода или за владение которыми инвестор получает вознаграждение, должны распространяться те же правила, что и на обычные акции при их размещении на бирже – с соответствующим регулированием. Позднее некоторые другие страны пошли примерно по тому же пути. Отличился Китай, который просто запретил проведение ICO.

В России создано много рабочих групп, которые разрабатывают законопроекты о регулировании ICO и криптовалют. Есть разные мнения, подчас диаметрально противоположные – от «все запретить» до «все разрешить».

Сегодня в нашей стране физическим лицам покупать и продавать криптовалюту можно в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса «О свободе договора». Но при этом теоретически надо платить налоги. На этот счет есть письмо Минфина, однако из него совершенно непонятно, как считать налоговую базу: там просто указано, что, как и с любого другого дохода, налоги надо платить. Непонятно только, как посчитать доход. Если человек купил криптовалюту и затем продал ее дороже, то, по идее, с этой разницы и надо заплатить налог. Но, например, при операциях с обычной валютой налоговая ориентируется на курс ЦБ на конкретную дату и время. Для доллара – это 12.00 каждого дня. На что будет ориентироваться налоговая в случае с криптовалютой, непонятно. Являются ли для нее котировки сайта Coinmarketcap.com достаточными для определения курса? А волатильность криптовалют такова, что буквально за час курс может сильно измениться. Ситуация осложняется еще больше, если человек не продал или купил, например, биткойн, а получил его оплату за какие-то услуги: нужно еще понять, как посчитать налог в такой ситуации.

У юридических лиц положение дел с регулированием еще сложнее.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}