Как изменившийся мир повлиял на наши представления об инвестициях

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За 20 лет работы на финансовом рынке я привык, что состоятельные люди мыслят в долларовом эквиваленте, ориентируются на высокую рублевую инфляцию и выбирают довольно краткосрочные инвестиции. Однако парадигма, в которой мы жили, изменилась.

Валютные депозиты в надежных банках стали приносить небольшую доходность, а про инвестиции в недвижимость и вовсе слышится «плач Ярославны» – арендные ставки падают, а налоги на недвижимость, как и расходы на содержание, растут. Вероятно, пришло время обратить внимание на другие инструменты.

Из валюты в рубли

Что будет с рублем? И в какой валюте хранить свои сбережения? Пожалуй, эти вопросы волнуют всех, у кого есть деньги.

По моему мнению, на российскую валюту влияют сразу несколько факторов. Первый момент, на который стоит обратить внимание, это баланс спроса и предложения. У экспортеров дела идут хорошо, поэтому продажа валютной выручки на рынке сохраняется на приемлемом уровне. Продление соглашения ОПЕК+ позволяет надеяться, что стоимость нефти останется на уровне не ниже $50–60 за баррель, а значит, объем продаваемой (в том числе и для налоговых выплат) валюты не сократится. Этот фактор будет удерживать рубль от ослабления. С другой стороны, излишне укрепиться рублю не дают интервенции Минфина (в декабре, например, ведомство покупало на рынке по $200 млн в день).

Я полагаю, что пара «доллар – рубль» останется в равновесном состоянии. Нынешний уровень сохранится и в будущем. Что это означает? На мой взгляд, что пришло время рублевых инвестиций. Тем более что реальные процентные ставки (т. е. за вычетом инфляции) стали стабильно положительными.

Эпоха двузначной инфляции прошла

В современной истории России еще не было такой инфляции. Два года назад мало кто верил в обещания Центрального банка значительно снизить уровень индекса потребительских цен. Однако сейчас он составляет примерно 2,7% годовых. Могут быть сомнения в точности расчетов Росстата, но факт низкой инфляции остается фактом.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, инфляция скорее всего будет ближе к 4%. Ключевая ставка в течение года-двух, по ее мнению, будет 6–7% годовых. Как показывает практика, прислушиваться к словам руководителя ЦБ не только полезно, но и выгодно.

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