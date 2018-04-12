Какие опасности подстерегают инвесторов на арт-рынке
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100 лет назад самый влиятельный экономист ХХ в. начал собирать то, что в итоге стало одной из лучших частных коллекций современного искусства. Инвестор, желающий добавить в портфель нетрадиционные активы, может извлечь уроки из деятельности Джона Мейнарда Кейнса
Богатые инвесторы часто говорят, что около 10% их активов приходится на произведения искусства, антиквариат, дорогие вина и другие коллекционные предметы. Исследования их инвестиционного потенциала показали, что в долгосрочной перспективе доходность таких активов может превышать доходы от денежных средств, облигаций и даже золота. Правда, итоговый результат может оказаться существенно меньше из-за издержек, связанных с торговлей этими произведениями и их хранением.
Доходы от инвестиций в так называемые эмоциональные активы нельзя напрямую сравнивать с вложениями в активы финансовые: цены на одно и то же произведение могут радикально различаться у разных дилеров, аукционных домов или при совершении частных сделок. А комиссии и наценки могут превышать 20%, причем зачастую весьма существенно. Поэтому для расширения наших представлений об инвестиционном потенциале рынка искусства весьма полезной будет оценка, которую дали три профессора финансов: Дэвид Чэмберс и Элрой Димсон из Judge Business School при Кембриджском университете и Кристоф Спэнжер из HEC Paris проанализировали доходы по собранной Кейнсом (1883–1946) коллекции за прошедшее столетие.
За три десятилетия, что Кейнс занимался коллекционированием, он заплатил за приобретенные произведения в общей сложности 12 847 фунтов стерлингов; это примерно 600 000 фунтов ($840 000) в сегодняшних деньгах с учетом инфляции. Если основываться на оценке, данной в 2013 г. пятью независимыми экспертами, коллекция Кейнса стоит более 70,9 млн фунтов ($99 млн).
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