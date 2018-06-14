Финансы / Персональные финансы

Какие инвестиции предпочесть в осложняющихся экономических условиях

Кризисные явления в развивающихся странах, торговые войны и дороговизна акций затрудняют выбор
Олег Чихладзе, управляющий директор направления консультационного брокериджа «БКС брокер»
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Сейчас при обсуждении инвестиций розничные инвесторы чаще других поднимают три вопроса.

Первый – проблемы на долговых рынках. Быстро набирающий обороты кризис напоминает ситуацию в Латинской Америке и Азии в конце 1990-х и начале 2000-х гг., а также заставляет вспомнить старые опасения по поводу юга Европы. Долгое время там не находилось силы, способной решить структурные проблемы, которые переносились на будущее в надежде, что в эпоху дешевых денег они как-то решатся сами собой или решать их придется тем, кто в будущем придет к власти. В эпоху дорожающих денег риски того, что эти государства не смогут с той же легкостью обслуживать набранный объем долгов, растут, что увеличивает требуемую норму доходности и приводит к резким распродажам и бегству в более качественные активы.

Второй, набирающий остроту, вопрос – торговая война. Антироссийские санкции, на наш взгляд, имеют под собой больше промышленного протекционизма, который нашел поддержку в старых страхах, чем реальных ценностных противоречий. Сначала Китай должен был снизить торговый профицит с США, увеличив закупки американских товаров, в первую очередь энергетических. Затем США ввели заградительные пошлины на алюминий и сталь для ЕС, Канады и Мексики. Мексика в ответ анонсировала введение пошлин на американскую свинину. Европа продолжает противодействовать попыткам США зайти на ее энергетический рынок, а США давят на власти ЕС и требуют остановить строительство «Северного потока - 2». Торговые ограничения приводят к ответным торговым ограничениям, которые не всегда могут быть оформлены в виде прямых тарифных запретов, но при этом быть не менее эффективными. Все это может привести к замедлению роста мировой торговли и, как следствие, мировой экономики.

Третий – во что инвестировать при текущих мультипликаторах? Не секрет, что текущая оценка рынков (в особенности американского) интерпретируется большинством инвесторов как экстремально дорогая. Если посмотреть состав широких индексов, то основными драйверами выступают IT-компании с мультипликаторами, в основе которых лежат ожидания будущих доходов, которые не всегда подкрепляются текущей возможностью приносить прибыль, а также потребительский сектор, куда, опять же, входит Amazon. На фоне рекордно низкой безработицы сложно поверить, что потребители смогут тратить в будущем так же активно и все ожидания будущих доходов оправдают себя.

Так что же выбрать инвестору, если, с одной стороны, низкие ставки по депозитам выдавливают его из банков, а с другой - рынки показывают двузначные доходности при всех рисках, которые регулярно обсуждаются в информационном поле?

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Комментарии  ()
karriere
11:11 15.06.2018
Как и в любых кризисных условиях, надо инвестировать в свое здоровье, семью и образование.
20
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