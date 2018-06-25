Умирает ли частный банковский бизнес в России?

На днях рейтинговое агентство АКРА в аналитическом отчете вынесло вердикт частным банкам: «вылечиться» самостоятельно у них не получится – масштаб проблем существенный, а инвесторам банки сейчас не интересны, и вливать средства в капитал они не будут. Стало быть, судьба частного бизнеса неутешительна и помочь сможет только государство. Помогать оно уже начало – в прошлом году Центральный банк санировал три крупнейшие частные банковские группы. Это позитивная новость для их кредиторов, но не для инвесторов в целом.

Вектор движения сильно беспокоит – ставки слишком высоки. Путь от государственного контроля над банками до государственного контроля за экономикой очень короткий и неизбежный. После такого спринта тему эффективного использования ресурсов и структурных реформ придется отложить в долгий ящик. Но является ли огосударствление банковского сектора единственным возможным сценарием?

Накопленных проблем в секторе хватает, однако закрывать их можно не только деньгами Центрального банка. Эмиссия для санации трех банковских групп уже может превысить 2,5 трлн руб. (с учетом создания Фонда плохих долгов), а на фоне роста экономики и кредитных портфелей повторная эмиссия примерно такого же размера для покрытия оставшихся потерь негативно скажется на инфляции. А этого стоит избегать. АКРА оценило проблемы в 0,5 трлн руб., но в реальности они могут быть и больше.

Регулятор может помогать банкам в решении больших проблем (а относительно небольшие проблемы операционно прибыльные банки в состоянии решить самостоятельно). Речь здесь не про деньги, а про время, и таким ресурсом регулятор тоже располагает: это политика надзора, заменяющая прямое вмешательство, и для нее есть и закон, и международный опыт. У операционно убыточных банков, наоборот, перспектив нет.

Нельзя сказать, что у частных банков нет источников для того, чтобы решить свои проблемы, если дать им время. При оценках темпов экономического роста 1,5–2% в год и рентабельности капитала на уровне 15% у банков хватит средств и на покрытие неизбежных потерь, и на развитие бизнеса. При грамотном управлении рисками в фазе экономического роста рентабельности не угрожает и новый стандарт оценки потерь по МСФО 9, который стал применяться с этого года. Есть и куда расти: потенциал роста активов банковского сектора составляет еще 25–30% ВВП в течение 3–5 лет. Так что банковский бизнес в любом случае будет расти, но без частных игроков, имеющих рыночную мотивацию, рост этот будет либо неэффективным, либо сосредоточится в специфических сегментах, а не на развитии экономики.

Позитивные примеры частных банков нужны и самому государству: успешная приватизация невозможна, когда утрата государственного контроля будет для банков синонимом снижения рыночной доли, эффективности и уровня поддержки.

Но чтобы этот лимит доверия ЦБ банкам предоставил, нужна открытость и самих поднадзорных. Понятно, что негативный опыт использования банков для финансирования бизнеса владельцев породил недоверие властей к частному бизнесу как таковому. Но новое поколение имеет шанс избежать родовых травм банкиров из 1990-х гг., т. е. фактического отсутствия капитала как такового не только в банках, но и во всей молодой рыночной экономике. Сегодня инвестору, владеющему бизнесом в России, есть что терять: негативная деловая репутация от банкротства банков и последующие бега не входят в планы ни одного ответственного современного предпринимателя.

Власти умеют налаживать диалог с бизнесом, уместен он и теперь. Почему под контролем пяти из 20 богатейших россиян (по версии Forbes) находятся только четыре банка? Почему инвесторы не готовы вкладывать деньги в капитал с рентабельностью 15%?

Для прихода новых денег в сектор требуются действия властей, которые дадут понять, что доверие к банкам не связано с формой собственности. К таким мерам можно отнести стимулирование консолидации в негосударственном сегменте, ускоренную приватизацию госбанков, более широкий допуск банков к работе с государством там, где экспертиза частного бизнеса очевидно сильнее. Также возможно расширение их работы с малыми и средними предприятиями, с инвестиционными проектами и венчурным финансированием. Может быть, нужны другие решения, которые наверняка подскажет бизнес.

Важно только, чтобы они не откладывались на 5–7 лет или до дня, когда снимут санкции. Государство пока доминирует в банковском секторе, но окончательно его не монополизировало. Но еще несколько лет вытеснения частного бизнеса из банковского сектора – и настоящий коммерческий капитал здесь будет просто не нужен.

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