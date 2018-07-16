Как цифровые технологии меняют инвестиционный рынок

Две параллельные реальности пока еще продолжают уживаться в современных финансовых компаниях. Первая – офисы продаж и агентские пункты, где клиент при личном визите может открыть счет и провести операции с ценными бумагами. Вторая – дистанционные сервисы и мобильные решения, позволяющие, не выходя из дома, получить качественный сервис и полный спектр инвестиционных продуктов.

Юридически правоотношения с клиентом идентичны в обоих случаях. В 2017 г. приобрели сложные финансовые продукты (впервые открыли брокерские счета) более 40 000 россиян. Около 17% из них вели весь диалог с брокером дистанционно, то есть ни на каком этапе взаимодействия не посещали офис. Что же с остальными клиентами?

Ядро дистанционной аудитории брокера, или около 75% digital ready клиентов (то есть готовых решать инвестиционные вопросы цифровым образом), – это люди 25-45 лет. Те, кому больше 45, пока более консервативны и медленнее осваивают новые технологии. С другой стороны, за последний год число диалогов в чат-платформах выросло в 10 раз (брокерский бизнес требует довольно активных коммуникаций с клиентом, в среднем 0,54 контакта в месяц на клиента), и здесь распределение по возрасту примерно однородно, то есть на готовность клиента общаться в чатах возраст практически не влияет. При этом, по данным опросов, около 50% клиентов не против того, чтобы в чатах с ними общались боты-роботы, – конечно же, в том случае, если это будет не в ущерб качеству коммуникации.

Статистика по обучению похожа на историю с чатами: учиться инвестированию в офис приходят около 200 человек в месяц, а регистрируются и проходят обучение онлайн по идентичной программе – в 50 раз больше. Получается, что в сфере обучения, более понятной клиенту, процент digital ready клиентов растет существенно быстрее.

За последние несколько лет примерно 3 млн россиян установили себе мобильные приложения, позволяющие управлять финансами (я не говорю сейчас про банковские сервисы и рынок форекс). С учетом того, что общее число банковских вкладчиков с депозитами свыше 100 000 руб. превышает 20 млн человек, получается около 15%. Такова, видимо, доля полностью digital ready клиентов, готовых к дистанционным коммуникациям даже по таким сложным продуктам, как инвестиции.

Из чего мы делаем вывод, что в России появился кластер «отчаянно digital ready» людей, готовых к цифровым коммуникациям по любым продуктам. Они готовы покупать онлайн всё – от высшего образования и хирургических операций до автомобиля. Наша консервативная модель развития бизнеса основана на прогнозе, что эта цифра будет в дальнейшем увеличиваться примерно на 10% в год.

В целом ряде сегментов эта доля уже превышает 50%, а значит, создателям сложных продуктов необходимо срочно задуматься о том, как сделать процесс перехода на цифровые финансовые решения и пользования ими на порядки проще. Очевидно, что пользователь, перешедший на диджитал-потребление в основных сферах жизни, будет стремиться минимизировать офлайн-коммуникации и в остальных. Переломный момент уже произошел.

Рынок активно готовится к переходу на цифровой формат взаимодействия, компании трансформируют бизнес и инвестируют в инфраструктуру в борьбе за новых клиентов. Основные разработки ведутся в следующих областях: внедрение удаленной (биометрической) идентификации, системы быстрых платежей, анализ больших данных и предиктивная аналитика, машинное обучение и искусственный интеллект.

Согласно исследованию EY, 46,1% активов в России к 2035 г. будут находиться под управлением инновационных сервисов для осуществления инвестиций и управления капиталом и 96,3% всех транзакций будут совершаться с использованием инновационных сервисов для проведения платежей и переводов. В качестве основных предпосылок рассматривается низкая доходность по вкладам, рост интереса населения к пассивному инвестированию, увеличение доли населения, ранее не имевшего опыта инвестирования из-за отсутствия соответствующих навыков и минимально необходимого объема капитала.

Уже сейчас большие компьютерные мощности с элементами самообучения обрабатывают массивы информации и выдают клиентам умные инвестиционные идеи с высокой точностью прогноза, о чем еще несколько лет назад мы не могли и задуматься. Вскоре может заработать система быстрых платежей (над ней сейчас работают Банк России и ассоциация «Финтех»), когда между принятием решения о покупке ценной бумаги и собственно сделкой не будет проходить и 10 секунд – деньги на брокерский счет можно будет отправить мгновенно. В этой области Россия может оказаться в числе самых передовых стран.

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