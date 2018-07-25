Финансы / Рынки

Американский рынок акций остается одним из самых привлекательных для инвестиций

Несмотря на сокращение денежного стимулирования, его поддерживает рекордный приток прибыли и ликвидности
Искандер Луцко, директор по инвестиционному консультированию УК «Система капитал»
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Вопреки глобальной волатильности, источником которой во многом была внешняя политика президента США Дональда Трампа, американский рынок акций с начала года вырос на 5,5%, показав лучшую динамику среди развитых рынков. Чистый приток средств от индексных фондов в США уже превысил $120 млрд.

Некоторые отраслевые индексы S&P 500 показали лучшую динамику в истории. Так, подындексы «интернет-услуги» и «розничная торговля» прибавили 55% с начала года, равно как и другие схожие секторы, благодаря Netflix (+86%), Twitter (+76%), Tripadvisor (+74%), Amazon (+56%) и т. д. Невзирая на торговые войны, с двузначной доходностью в долларах торгуются «технологии», «потребительские товары» и «здравоохранение», включая биотехнологии.

До конца года по индексу S&P 500 возможен рост на 6–7% от текущих уровней до 3000 пунктов, значительно более высокий потенциал роста есть только у развивающихся рынков: в основном это Турция (+30%), Южная Корея (+29%), Китай (+28%), Россия (+21%).

Основные факторы роста в первом и во втором полугодиях 2018 года

1. Рекордный приток прибыли и денежных средств

Основным фактором поддержки для американского рынка стал приток корпоративной ликвидности вследствие рекордной прибыли и снижения корпоративных налогов в США. Если раньше в систему вкачивали денежные средства в основном центральные банки, то сейчас это делают компании. Локальные денежные средства американских компаний с конца прошлого года выросли на $1 трлн до $2,5 трлн. Текущий объем доступных денежных средств, которые компании держат на иностранных счетах, составляет $0,8 трлн. Также, по данным Федеральной резервной системы США, c 2005 г. американские компании накопили за рубежом прибыль на общую сумму более $2,5 трлн из-за более выгодных налоговых ставок.

Средства американских компаний, инвестированные за рубежом, $ трлн

Локальная денежная позиция американских компаний, $ млрд

Доступные денежные средства американских компаний на иностранных счетах, $ млрд

Источник: ФРС США, «Система капитал»

2. Рекордный объем корпоративных сделок

Такое скопление ликвидности привело к рекордным объемам корпоративных сделок (слияния и поглощения, обратный выкуп акций, дивидендные выплаты).

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