Как меняется профессия финансиста в эпоху ICO

Актуальные запросы цифровой реальности

Мы живем в эпоху цифровой реальности. Динамичное развитие информационных технологий накладывает особые обязательства на всех сотрудников финансовой сферы. Многие процессы автоматизированы, человек может влиять на бизнес по своему усмотрению, и этический фактор выходит на первый план. Этика определяет парадигму выстраивания доверительных отношений между игроками рынка, клиентом и исполнителем, внутри компаний. Понимание и соблюдение этических норм – важное конкурентное преимущество человека в сравнении с технологиями, неуклонно проникающими во все сферы жизни.

Например, принципиально новую роль этические нормы выполняют в условиях фактического отсутствия госрегулирования первичных размещений криптовалют (ICO) и высокой угрозы в сфере информационной безопасности. Отсутствие адекватных гарантий защиты прав инвесторов повышает возможность конфликтов в случае, если финансист не в состоянии компетентно обозначить риски и методы управления ими, принятые в компании, которую он представляет, и возникающие в процессе развития информационных и экономических технологий. В этом случае базовых требований к экспертности, честности и объективности специалиста уже недостаточно.

Объектом глобального исследования, проведенного в 2017 г. Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), стали этика и доверие в эпоху цифровых технологий. Из 10 респондентов восемь согласились с тезисом о важной роли этических принципов и поведения, а девять выразили мнение, что исключительно на этике и базируется доверие в отношениях между заказчиком и исполнителем.

Кибербезопасность

Современный финансист обязан не просто знать о возможности кибератак, но и сделать все возможное для хеджирования подобных рисков. Из-за проведения подавляющего числа операций в различных информационных системах и использования внешнего программного обеспечения, в том числе облачных хранилищ, угроза безопасности данных существует постоянно. И хотя условными целями вирусов, вредоносных программ и кибератак являются сети, компьютеры, программы и массивы данных, реальную угрозу они представляют для репутации компании, заказчика и в конечном счете – их финансового положения. В большей степени такая угроза связана с кражей или утечкой конфиденциальных данных.

Принципы управления подобными рисками базируются на осведомленности специалиста о мерах профилактики и инструментах устранения последствий нарушения информационной безопасности. Компания принимает на себя единоличную ответственность за сохранность данных перед клиентом, однако каждый сотрудник в отдельности несет ответственность внутри компании. Комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности, должен включать в себя несколько основных моментов, в каждом из которых работнику отводится персональная зона ответственности.

• Защита. Четкое следование стандартам и протоколам безопасности снижает риски, исполнение их – задача работника.

• Восстановление. Своевременное начало процедуры восстановления систем или данных возможно при внимательном отношении работником к процессу.

• Контроль и выводы. Повышение осведомленности на основе выводов после реальной или смоделированной атаки позволяет сотруднику четко представлять точки контроля в процессе выполнения работы.

Новые экономические модели

Новые экономические модели на основе технологии блокчейн, а также существенные различия между традиционными и цифровыми валютами, IPO и ICO, состоящие в отсутствии централизованного надзора со стороны государства, общепринятых стандартов контроля за источником и использованием средств, правовой базы и свободном функционировании в распределенной компьютерной сети, предписывают современному финансисту не только интуитивно понимать принципы работы в таких условиях, но и разбираться в них на экспертном уровне и своевременно передавать эти знания заинтересованным лицам.

В их основе должны лежать постоянное изучение тенденций и мнений экспертов рынка, понимание последствий работы с криптовалютами и блокчейном, готовность минимизировать эти последствия при возникновении потенциально опасных ситуаций, в частности, раскрытия персональных данных, выявления деятельности по отмыванию денег, торговли наркотиками или оружием, финансирования терроризма.

Этические нормы трансформируются в необходимость информировать руководство или клиентов о возможных операционных, финансовых и репутационных рисках, а не только лишь ответственно и честно выполнять свою работу. Для компании, внедряющей блокчейн в повседневную деятельность, например, интернет-магазина или предприятия розничной торговли, этот шаг может обернуться ростом потребительского спроса в силу инновационности решения и капитализации в целом за счет сокращения издержек на персонал и время проведения операций. Анализ подобных потенциальных проблем, нормы и инструменты их решения должны быть разработаны до принятия решения о начале работы по технологии блокчейн, в том числе, при непосредственном участии финансистов.

Блокчейн может предоставить бухгалтерам и аудиторам важные дополнительные инструменты и возможности, например, более легкое отслеживание тенденций и закономерностей, простое управление большими объемами данных. Одновременно стоит осознавать, что практика применения блокчейна не до конца сформирована, а технология – недостаточно изучена, при внедрении в бизнес-процессы не всегда учитывается специфика рынка и факторы защиты данных, демонстрируется неоднозначное отношение к блокчейну со стороны государств и традиционных финансовых институтов. По сути, участники объединены только общей целью, но ни о каком доверии между ними не приходится говорить, при этом возможности для реализации теневых схем велики. Все это вновь возвращает нас к необходимости современным финансистам опираться на этические нормы в цифровой реальности.