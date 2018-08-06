Риски на рынке евробондов развивающихся стран становятся все существеннее

Текущий цикл роста в экономике США является одним из самых длинных за всю историю. Сложно сказать, когда он подойдет к концу, но инвесторам нужно быть готовыми к этой ситуации. Одним из самых надежных признаков близости рецессии является спред между короткими и длинными ставками. Сейчас разница между доходностью 10-летних и 2-летних казначейских облигаций США составляет 29 базисных пунктов. Если сокращение спреда будет идти такими же темпами, как в последнее время, то уже через полгода значение достигнет нуля – а это очень опасная зона. Исторически в ней каждый раз наблюдались значительные коррекции на рынке как акций, так и высокодоходных долговых инструментов.

Кроме того, есть тактическая угроза – уменьшение спроса на облигации со стороны центральных банков. ФРС США уже сокращает баланс, ЕЦБ, по прогнозам, начнет уменьшать объем выкупа бумаг с рынка осенью. Уход таких мощных покупателей может стать триггером для значительного ухудшения настроений всех участников. Частные инвесторы, скорее всего, не смогут в полной мере заменить центробанки, ведь их спрос зачастую зависит от тренда. Если на рынке позитив, они его разгоняют, при негативном тренде частные инвесторы усиливают движение вниз, сокращая позиции. Это как раз и отличает их от центробанков, которые на протяжении посткризисного периода выступали «покупателями последней надежды».

На наш взгляд, из текущей точки события могут развиваться по трем сценариям.

Позитивный сценарий, в котором продолжается отскок, – самый желанный. Но даже его эффект, скорее всего, не позволит вернуться бумагам к тем ценам, которые мы видели в конце января – начале февраля 2018 г. В позитивном сценарии мы ожидаем восстановления цен в среднем еще на 3-4 фигуры. Такие ожидания сформированы исходя из того, что:

• во-первых, ставки в долларах уже выросли и продолжат расти (консенсус-прогноз – два повышения ФРС в 2018 г. и еще два в 2019 г., т. е. рост с нынешних 1,75-2% до 2,75-3% в 2019 г.);

• во-вторых, при столь поспешном бегстве инвесторов из рискованных активов нужна какая-то существенная причина для их возвращения (которую пока сложно представить) или же должно пройти продолжительное время.

И, конечно, есть два других сценария – базовый и негативный. Чтобы подготовиться к их реализации, инвесторам в первую очередь необходимо сократить в портфелях долю субординированного банковского и корпоративного долга, а также длинных бумаг, которые являются наиболее рискованными и волатильными классами активов. Кроме того, мы рекомендуем продать американские высокодоходные облигации, которые демонстрировали устойчивость с начала года, – им есть куда падать.

Пока наш базовый сценарий – сохраняющаяся волатильность. Это означает, что отскок может быть временным, а, значит, бумаги могут вернуться к минимумам этого года. В этом случае текущий отскок – хорошая возможность снизить волатильность портфеля. Основная причина, по которой стоит это делать, заключается в том, что волатильность – это хороший генератор инвестиционных возможностей, но только для тех, кто в подходящий момент имеет ресурс действовать.

Например, имея в портфеле еврооблигации, которые показали изменение цены на 3-4%, можно себе позволить подбирать различные активы: сильно просевшие еврооблигации, качественные американские акции или что-то другое. Для такой цели, как дождаться привлекательной инвестиционной идеи на волатильном рынке, подходят короткие бумаги, в которых вероятность большой просадки невысока, если это не касается кредитных событий. В таблице указаны евробонды, которые в среднем дают доходность 5,5% при погашении в 2021-22 гг.

Итак, негативный сценарий. Триггером для скатывания экономик в рецессию может стать что угодно: от дефолтов в Китае до неожиданных результатов выборов. Сейчас такой сценарий выглядит маловероятным, но возможные последствия заставляют принимать его во внимание.

В случае кризисного сценария наиболее рискованные инструменты долгового рынка могут упасть в цене на 20-30 фигур. То есть возможно повторение ситуации 2008 г., когда после значительного падения с начала года по июль ценовой индекс высокодоходных облигаций развивающихся рынков Morningstar EM High Yield затем рухнул еще на 28%. И нужно понимать, что это падение рассчитано в среднем по облигациям. Субординированный долг, длинные выпуски, выпуски с низкими кредитными рейтингами могут падать в такие моменты даже сильнее и, что хуже, терять ликвидность.

Как можно подготовиться к такому сценарию? Сформировать консервативную часть портфеля – купить бумаги инвестиционного уровня с небольшой дюрацией. В кризисном сценарии такие бумаги могут скорректироваться на 2-4 фигуры вниз, но не потеряют ликвидности. Их можно будет продать и купить какой-нибудь длинный суверенный долг за 60-70% от номинала. Такая тактика позволит заработать существенную премию на горизонте нескольких лет. Ниже представлены бумаги, которые могут сформировать консервативную часть портфеля.

Резюмируя, скажу, что сейчас на рынках больше рисков, чем позитива. По нашим оценкам, с вероятностью 80% цены высокодоходных облигаций будут или на текущих уровнях, или ниже в течение года. При этом в случае позитивного сценария, на который остается 20%, мы не видим большого потенциала для роста цен. Причины для такого относительно пессимистичного взгляда заключаются в том, что мы находимся на поздней стадии экономического цикла, ставки растут, а с рынка уходят центральные банки, покупки которых долгое время поддерживали позитивный тренд. Вероятность негатива необходимо учитывать, поэтому пришло время сократить риски.

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