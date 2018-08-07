Финансы / Персональные финансы

Как составить инвестиционный портфель, чтобы на пенсии не зависеть от государства

Сделать это помогут достаточно простая логика и простые инструменты
Олег Чихладзе, управляющий директор направления консультационного брокериджа «БКС брокер»
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В последнее время разговоры о том, как жить после выхода на пенсию, вышли на первый план. При этом стоит учесть, что и без реформирования та пенсионная система, которая была создана в 2003 г., не оставляла среднему классу шансов на достойную старость. Накопительный элемент инвестировался в лучшем случае на уровне инфляции и не приносил реальной доходности. Пенсия сотрудника, получающего 300 000 руб. в месяц, хоть и отличалась от пенсии сотрудника, получающего 30 000 руб., но всего на несколько десятков процентов, а не на порядки, как заработная плата. Таким образом после объявления о повышении пенсионного возраста вопрос, как обеспечить себе привычный уровень жизни после завершения трудовой карьеры, для среднего класса не становится острее.

Рассмотрим инструменты, которые созданы в странах с более развитой культурой долгосрочного накопления и которые сможет использовать и будущий российский пенсионер.

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