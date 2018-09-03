Как ФРС и твиты Трампа повлияли на квантовые фонды

У инвесторов всегда есть кумиры – сегмент рынка (NASDAQ в начале 2000-х гг.), новый метод спекуляций на рынках (HFT – высокочастотный трейдинг) или товар (криптовалюты в 2017 г.). Также пристальное внимание уделяется квантовым хедж-фондам и методам количественного инвестирования (деньгами управляет не традиционный управляющий, а десятки тысяч алгоритмов). Лучшие из них на протяжении последних двух десятилетий показывают доходность в 20–30% (к примеру, инвестпортфель фонда Medallion от Renaissance Technologies в среднем зарабатывает более 35% начиная с 1990 г.).

Но в 2018 г. «кванты» не так успешны, многие фиксируют двузначные убытки. По данным Hedge Fund Research, за январь – июнь приток инвестиций в квантовые стратегии сократился почти в два раза – до $4,6 млрд. Это самый низкий показатель для алгоритмических стратегий в первом полугодии, за исключением аналогичного периода в 2009 г., когда инвесторы изъяли $35,5 млрд.

В чем причины этих неудач? Для доходности квантовых фондов крайне важна волатильность рынков. Например, 2013 год стал проклятием для алгоритмов: тогда индекс волатильности VIX из-за огромной ликвидности на рынке весь год провел на предельно низком значении – 8–10 пунктов. Зато 2016 и 2017 годы, наоборот, стали лучшими за последние 10 лет для многих квантовых фондов. Из-за новой политики Дональда Трампа все мировые рынки «отвязались» от американского и сами демонстрировали высокую волатильность. Доходы лидеров количественных инвестиций даже превышали 100% годовых. В то время в СМИ выходили заголовки «Кванты» захватили Уолл-стрит», «Кванты» поставили себе на службу математику и big data» и т. п. Но после I квартала 2018 г. риторика изменилась. Один за другим квантовые фонды начали показывать убытки, у некоторых просадка достигала даже 30% от максимальных значений.

Главная причина неудач в том, что в апреле 2018 г. рынок стал неэффективным. Эффективным считается тот рынок, на котором десятки миллионов продавцов торгуют с десятками миллионов покупателей. Но когда на рынок приходит мегаигрок, рынок свою эффективность сразу теряет. Игрок этот – Федеральная резервная система (ФРС) США. Именно с апреля ФРС резко увеличила ежемесячный объем продаваемых на рынке ценных бумаг со своего баланса. Если в апреле 2017 г. ФРС продала облигаций на $1,1 млрд, то в апреле 2018 г. – на $38 млрд. Как обещает центробанк, в последнем квартале продажи вырастут до $50 млрд ежемесячно (в июле подобный объем уже был протестирован рынком).

Когда ФРС устраивает крупную распродажу своего портфеля, это отражается на ликвидности всех рынков – и тех, что работают с бондами, и тех, что нацелены на акции. Объемы в $30–50 млрд создают перекосы на рынке, особенно летом, когда ликвидности традиционно и так не хватает. К тому же доходность 5- и 10-летних казначейских облигаций превысила 3%, в том числе из-за повышения базовой ставки ФРС, и многие инвесторы стали предпочитать их рискованным активам, таким как акции.

Несмотря на предупреждение ФРС о больших продажах, рынок отреагировал непредсказуемым поведением. Непредсказуемость – это частое изменение (2–3 раза) в течение одной торговой сессии направления движения цены более чем на среднедневную волатильность. Такие движения квантовая модель не может эффективно отработать, поэтому фиксирует убытки. Например, во время парламентского кризиса в Италии, совпавшего с выходным днем в США (28 мая), колебание доходности 5- и 10-летних казначейских облигаций США составило 1,4%, что в семь раз выше обычной среднедневной волатильности. При этом за один день доходность развернулась и вернулась почти к уровням открытия.

Второй важной причиной неэффективности рынка стал недавний кумир всех «квантов», обеспечивавший им сверхдоходы последние два года, – Дональд Трамп (вместе со своим твиттером). Июль стал кошмаром для квантовых фондов: Трамп комментировал в твиттере ситуацию по Северной Корее, призывал страны НАТО увеличить бюджеты на оборону, критиковал ФРС за повышение процентной ставки, угрожал Ирану и т. д. Добавим еще и постоянные заявления по поводу торговых войн с Китаем и Европой, как правило, на выходных. После таких заявлений азиатские рынки в понедельник открывались с гэпом вниз. Но затем, буквально через 2–3 часа, следовали опровержения – либо от пресс-службы самого Трампа, либо из профильных министерств. После этого рынки тут же разворачивались. Затем шли новые комментарии самого Трампа, которые еще больше запутывали ситуацию. Газета The Toronto Star подсчитала, что в 2018 г. Трамп делал в среднем 5,1 ложного заявления (написанного или сказанного) в день, в 2017 г. таких было 2,9.

Эти два фактора на фоне низкой летней ликвидности камня на камне не оставили от доходности квантовых хедж-фондов, хотя в их работе ничего не изменилось. Система, состоящая из десятков тысяч алгоритмов, очень инертна, стандартный шаг существенных изменений в стратегии – квартал, поэтому говорить, что «все сломалось», можно лишь через 12 месяцев и более после начала просадки. Возникает вопрос: нужно ли менять что-то в алгоритмах? Думаю, нет. Ведь если смотреть на показатели хедж-фондов за последние 12 месяцев (с августа 2017 г.), то в среднем они показывают доходность в 20–30%.

Конечно, с начала этого года большинство «квантов» показывают убытки, но чтобы сказать, что «квантовая модель больше не работает», надо как минимум дождаться апреля 2019 г. Как показывает практика 2013 г., когда отрицательная доходность у «квантов» доходила до 40%, подавляющее число участников рынка смогли вернуться к своим среднестатистическим доходам уже в течение следующих 12–18 месяцев.

Также стоит учесть, что половину августа Трамп провел в отпуске, а на рынки постепенно возвращается ликвидность и кванты имеют все шансы в ближайшие месяцы восстановить потери. К тому же президенты в США меняются регулярно, значит, «эффект твиттера» в ближайшие годы перестанет влиять на рынок. Уверен, что квантовые фонды останутся популярными гораздо дольше, чем нынешний президент.

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