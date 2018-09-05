Открытие внешних данных помогло бы оживить кредитование малого бизнеса

Одна из важнейших задач экономической политики в последние годы – повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса (МСБ). При этом, согласно данным Банка России, выданные кредиты сегменту МСБ падали несколько лет подряд, прежде чем продемонстрировать 15%-ный прирост в 2017 г. Причинами были как высокие ставки, так и повышенный уровень риска МСБ. В последнее время наметился тренд на снижение ставок, в том числе за счет их субсидирования государством. Но уровень риска в этом секторе остается высоким: доля просроченной задолженности в первой половине 2018 г. колеблется в пределах 14-16%, что в два с лишним раза превышает уровень просрочки в розничном кредитовании, «соседнем» по риску сегменте.

Желание банков кредитовать новых клиентов существенно сдерживается низкой информационной прозрачностью сегмента МСБ. Возможность принимать взвешенные решения о ставках, сроках и условиях кредитования ограничивается неполной и не всегда достоверной отчетностью, разрозненностью либо закрытостью внешних данных по субъектам МСБ. Существующие данные сосредоточены в базах отдельных ведомств и организаций. Таким образом, даже благонадежные предприниматели могут рассчитывать на приемлемые условия кредитования лишь в своем нынешнем банке, который может анализировать историю их оборотов. Это создает предпосылки для концентрации финансовых организаций, относительно успешно работающих с этим сегментом. Как следствие, у таких организаций будет больше возможностей по созданию собственных скоринговых инструментов для работы с МСБ.

Низкая информационная прозрачность влияет на доступность финансовых ресурсов не только в России. К примеру, в континентальной Европе и в Великобритании создание единых механизмов, регулирующих обращение информации о физических и юридических лицах, началось еще в начале 2000-х гг., а первые директивы были выпущены в 2005-2007 гг. Нынешние версии внедряемых директив (Open banking, PSD2, FaaS-API-Playbook) направлены на создание инфраструктуры для работы с информацией – разработку правил сбора, хранения и использования данных. Например, PSD2, директива ЕС о платежных услугах, обязует банки с согласия клиента (как физического, так и юридического лица) бесплатно предоставлять третьим лицам информацию о его транзакциях. Это позволяет не только банкам, но и технологическим компаниям анализировать финансовые потоки, более точно оценивать параметры кредитования, а также инициировать операции от имени клиента для оптимизации его расходов, получения дополнительных услуг и т. д.

Аналогичные тренды в США способствовали появлению агрегаторов, собирающих информацию из электронных кошельков клиентов, банков, служб доставки, онлайн-бухгалтерий и сотовых операторов для помощи в принятии решений о кредитовании, отсрочках, ценообразовании. Результаты обработки такой информации предоставляются в том числе и банкам, работающим с МСБ. Такая межотраслевая интеграция позволяет значительно оптимизировать работу по сбору постоянно увеличивающегося объема информации, а также повысить ее качество.

Развитие инфраструктуры внешних данных на западных рынках позволяет более активно и эффективно кредитовать малый и средний бизнес. Такая тенденция могла бы придать стимул и развитию российского рынка. У нас пока реализуются локальные инициативы по повышению информационной прозрачности МСБ – улучшается степень раскрытия данных со стороны ведомств (например, недавнее раскрытие данных ФНС), идет работа по централизации информации о финансовых транзакциях банковских клиентов в ЦБ, отдельные банки заявляют об использовании расширенного спектра данных для анализа клиентов из малого бизнеса. Но разрозненность этих инициатив не дает уверенности в том, что в ближайшем будущем доступность данных в сегменте МСБ кардинально улучшится, а транзакционные издержки доступа к ним и их анализа принципиально снизятся для широкого круга финансовых организаций.

Может возникнуть вопрос: является ли повышение доступности внешних данных критичным для кредитования МСБ? Ведь базовую информацию субъекты малого и среднего бизнеса предоставляют в банк вместе с заявкой на кредит. Анализ Oliver Wyman показал, что даже при текущих ограничениях дополнение базовой информации факторами, доступными в различных разрозненных источниках, анализ методами машинного обучения больших данных из интернета дает возможность повышать предсказательную силу аналитических инструментов на 20-30% (оценка сделана на базе информации от банков, подписанных на инструмент Oliver Wyman Cloud Score). Это позволяет с высокой точностью проводить первичный анализ кредитного качества субъекта МСБ полностью на внешних данных и сокращать долю проблемных клиентов в среднем на 15-20%.

Таким образом, расширение объемов доступной информации и создание инфраструктуры для упрощения централизованного доступа к ней с согласия компаний может заметно повысить доступность финансовых ресурсов для малых и средних предприятий.

Чтобы работа с внешними данными стала возможной, необходим ряд структурных системных решений технологического и регуляторного характера. Как свидетельствует опыт развитых рынков, такие инициативы должны быть поддержаны ключевыми игроками рынка и государством: необходимы расширение перечня информации, доступной в официальных базах данных, создание инфраструктуры для эффективного обмена данными между участниками рынка и дальнейшее развитие платформ-агрегаторов, централизующих доступ к таким данным.

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