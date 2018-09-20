Финансы / Персональные финансы

Как не прогореть на бонусах и кэшбэках

Многочисленные ограничения сильно снижают провозглашаемые банками выгоды
Дмитрий Тарасов, советник генерального директора Frank RG
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За последний год реклама кэшбэков и бонусов по банковским картам стала агрессивней, людям предлагают вернуть 20%, а то и 30% расходов при оплате покупок обычными картами. Действительно ли можно получить 30% потраченных денег назад?

Как показывает исследование Frank RG «Банковские программы лояльности» (охватывает 131 программу лояльности 28 банков), это касается очень ограниченного набора товаров и услуг.

В исследовании, в частности, рассчитывался показатель чистой выгоды – сумма полученного клиентом кэшбэка и других доходов по карте (например, процента на остаток) за вычетом расходов на ее обслуживание, таких как плата за выпуск, годовое обслуживание и смс-информирование в процентах к общим тратам за два года пользования картой.

В среднем показатель чистой выгоды для клиентов массового сегмента в этому году снизился. Он составляет 0,23% от трат, тогда как в прошлом году средняя выгода составляла 0,4% (для структуры расходов средней семьи, тратящей 60-70% доходов на одежду и питание). Сократились и максимальные показатели – с привлекательных 2,54% до обычных 1,82% (см. график).

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