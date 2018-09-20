Как не прогореть на бонусах и кэшбэках
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
За последний год реклама кэшбэков и бонусов по банковским картам стала агрессивней, людям предлагают вернуть 20%, а то и 30% расходов при оплате покупок обычными картами. Действительно ли можно получить 30% потраченных денег назад?
Как показывает исследование Frank RG «Банковские программы лояльности» (охватывает 131 программу лояльности 28 банков), это касается очень ограниченного набора товаров и услуг.
В исследовании, в частности, рассчитывался показатель чистой выгоды – сумма полученного клиентом кэшбэка и других доходов по карте (например, процента на остаток) за вычетом расходов на ее обслуживание, таких как плата за выпуск, годовое обслуживание и смс-информирование в процентах к общим тратам за два года пользования картой.
В среднем показатель чистой выгоды для клиентов массового сегмента в этому году снизился. Он составляет 0,23% от трат, тогда как в прошлом году средняя выгода составляла 0,4% (для структуры расходов средней семьи, тратящей 60-70% доходов на одежду и питание). Сократились и максимальные показатели – с привлекательных 2,54% до обычных 1,82% (см. график).
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}