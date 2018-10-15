Финансы / Рынки

Как бизнесу снизить ущерб от внешнеполитических событий

При нынешней нестабильности на валютном рынке следует задуматься над страховкой
Сергей Михеев, руководитель департамента по работе с институциональными клиентами «БКС брокер»
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В конце лета валютные рынки захлестнула новая волна нестабильности. Кризис в странах с дефицитом счета текущих операций и высокой долговой нагрузкой, таких как Аргентина и Турция, а также сворачивание операций сarry-trade на фоне устойчивого роста ставки ФРС США привели к падению валют развивающихся рынков. Эскалация торговых споров усилила давление и на валюты развитых экономик. Евро потерял к доллару с начала года более 3%, шведская крона – 10%, австралийский доллар – более 10%.

Российский рубль и вовсе оказался под тройным ударом. Негативными факторами стали санкции США, отток капитала с развивающихся рынков и покупка валюты Минфином (до объявления о ее приостановке).

Финансовые показатели многих компаний сильно зависят от движения курсов валют. У многих предприятий возникает вопрос, как защититься от негативного влияния подобных факторов.

Один из способов стабилизировать финансовое состояние компании и снизить зависимость показателей от скачков валютных курсов – хеджирование. Основная его задача – не спекуляция ради получения дополнительного дохода, а долгосрочное финансовое планирование. Менеджеры могут найти в такой страховке если не антикризисное решение, то полезный инструмент управления ликвидностью.

Распространенная ошибка компаний – использование хеджирования ситуативно. Например, оценим текущую ситуацию: на фоне геополитических и санкционных рисков рубль упал на 22,5% за шесть месяцев к доллару и на 16,5% к евро. Как правило, именно в таких случаях компании и начинают совершать спонтанные сделки, обычно в самый последний момент. Подобная стратегия может привести к убытку.

Страховаться целесообразно заранее, и хеджирование должно быть регулярной практикой, внедренной на уровне политики организации. Необходим комплексный подход к управлению финансовыми рисками, состоящий из их идентификации и оценки, выбора метода воздействия, проведения мероприятий по ограничению рисков, а также контроля и мониторинга результатов. Один из основных этапов – определение инструментов для ограничения рисков.

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