Почему структурные ноты – плохая альтернатива вкладу

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Во времена, когда валютные депозиты приносят низкие доходы – 2–3% годовых, многие состоятельные люди ищут альтернативу для вложений капитала.

Облигации, которые дают 5–6% годовых в долларах, но требуют внимания и управления портфелем, являются хорошим вариантом. Но многие инвестиционные банки пытаются сыграть на простой человеческой жадности, предлагая клиентам так называемые структурные ноты с долларовым доходом 10, 12%, а зачастую и 16% годовых. При этом клиенты часто не осознают уровень рисков и комиссий, зашитых в подобного рода инструментах.