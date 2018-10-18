Финансы / Персональные финансы

Почему структурные ноты – плохая альтернатива вкладу

Инвесторы часто не осознают масштабы рисков и комиссии таких вложений
Евгений Пундровский, инвестиционный аналитик UFG Wealth Management
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Во времена, когда валютные депозиты приносят низкие доходы – 2–3% годовых, многие состоятельные люди ищут альтернативу для вложений капитала.

Облигации, которые дают 5–6% годовых в долларах, но требуют внимания и управления портфелем, являются хорошим вариантом. Но многие инвестиционные банки пытаются сыграть на простой человеческой жадности, предлагая клиентам так называемые структурные ноты с долларовым доходом 10, 12%, а зачастую и 16% годовых. При этом клиенты часто не осознают уровень рисков и комиссий, зашитых в подобного рода инструментах.

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