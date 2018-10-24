Рынки капитала для российских компаний должны скоро оживиться

Надежды начала года на возвращение к нормальному процессу работы с российским бизнесом на рынках капитала сменились бесконечно возобновляющимися ожиданиями очередных пакетов с наказаниями. Впрочем, возможность ведения business as usual не кажется совсем безнадежной, даже несмотря на ожидающийся в ноябре пакет новых санкций, – эмитенты на самом деле по-прежнему готовы проводить новые сделки.

Несколько планировавшихся IPO, например в золотодобывающей и транспортной отраслях, поставлены на паузу просто потому, что нет адекватных цен. Инвесторы, чувствуя ситуацию, хотят заработать на пустом месте – требуют дисконт до 70% к стоимости компании, оценивая ее в отрыве от всех фундаментальных характеристик.

На первый взгляд, более вероятной сейчас кажется череда делистингов, чем первичных размещений. Мы часто слышим, как финансовые директора и собственники публичных компаний разочаровались в рынках капитала, особенно там, где активную роль играют иностранные инвесторы. Ведь в оценке стоимости российских бумаг для них давно ушли на третий план такие факторы, как успехи бизнеса, финансовые показатели или динамика по сравнению с конкурентами. Совсем недавно мы видели, как акции компаний, опубликовавших рекордные результаты за полугодие, стремительно падали в тот же день из-за политических новостей, не имеющих отношения к эмитенту или его отрасли.

Конечно, в такой ситуации можно задаться вопросом, зачем российским компаниям держать целый штат, отвечающий за работу с инвесторами, объезжать весь мир с презентациями стратегии, тратить средства на мероприятия для инвесторов в дорогих отелях мировых столиц. Проще взять кредиты в банках-партнерах и выкупить свои акции по дешевке.

Тем не менее этот процесс не является необратимым. Чтобы ни случилось на мировой арене, если это не окажется сюрпризом, рынок будет постепенно возвращаться на круги своя. Уже сейчас, накануне очередного решения конгресса США по санкциям, по крайней мере две российские компании – «Сибур», ГК «Самолет» – публично говорят о готовности в скорейшем времени провести IPO. Я слышу о желании размещаться и от других компаний, и таких немало, в частности, в сельскохозяйственном секторе, машиностроении и девелопменте. В первую очередь на рынок с первичными размещениями пойдут не гиганты российской экономики, а компании с годовой выручкой $250-500 млн, которые активно растут, хотят научиться диверсифицировать источники средств и работать с инвесторами. Скорее всего вынужденная пауза для большинства эмитентов на рынке продолжится до I-II квартала следующего года, после чего возможность размещения акций по адекватной стоимостной оценке станет реальной.

Долговые рынки должны открыться гораздо раньше. Обсуждения, которые в последние недели клиентские менеджеры банков ведут с крупными компаниями, показали, что спрос на привлечение ресурсов точно есть и он не снижается – наоборот, оживился с началом делового сезона. Вместе с тем компании пытаются поймать конъюнктуру, угадать дальнейшие действия Центрального банка, российских и зарубежных властей. Занятие неблагодарное, и данность текущего момента такова, что предпочтения отдаются коротким кредитам: подавляющее большинство займов привлекается на сроки не более двух лет.

Другой момент – кредитные ставки реагировали на внешние факторы гораздо медленнее, чем ставки на долговых рынках, и пока что кредит – опция более дешевая, чем публичные сделки. Тем не менее ситуация вскоре сбалансируется, а существенная часть неопределенности должна уйти с рынка в перспективе одного месяца. Можно ожидать, что точечные размещения облигаций в рублях лучших заемщиков пойдут уже в ноябре-декабре. Мы видим, что потребность высокая и у инвесторов, и у эмитентов. Осталось дождаться дня Х, после которого станут понятны новые уровни доходности в зависимости от принятых в США решений.

С вероятным попаданием под санкционные нововведения суверенного долга участники рынка уже смирились, это заложено в ценах и, в случае чего, пройдет почти незамеченным. Если реализации наихудшего сценария – попадания в черные списки российских госбанков – удастся избежать, не позднее I квартала следующего года увидим размещения еврооблигаций и рынки долгового капитала постепенно вернутся к состоянию работы в обычном режиме.

Рынок синдицированного кредитования уже чувствует себя неплохо – в октябре стали выдаваться новые займы. С начала года было закрыто 11 публичных сделок более чем на $6 млрд, что по суммам и количеству сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Дальше должен помочь недавно принятый в России новый закон о синдицированном кредите. Рынок, где в последние годы сумма выдаваемых кредитов достигает порядка $12-15 млрд в год, за счет локальных российско-правовых сделок сможет как минимум компенсировать объемы, которые могли уйти из-за непростой и трудно прогнозируемой геополитической обстановки.

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