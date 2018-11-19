Финансы / Рынки

Риск девальвации рубля может стать постоянным

Ее нынешние причины лежат вне зоны досягаемости ЦБ
Дмитрий Кипа, директор инвестиционно-банковского департамента QBF
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Завершившееся, по всей видимости, ралли на нефтяном рынке стало лишним подтверждением того, что динамика сырьевых котировок больше не является определяющей для курса рубля. В минувшем октябре средняя цена барреля Urals, согласно подсчетам Минфина, более чем на треть превышала показатель октября 2017 г. ($79,3 против $56,4), тогда как среднемесячный курс рубля к доллару за тот же период снизился почти на 15% – с 57,7 до 65,9 руб./$.

У такой динамики немало причин. Это и ускорение инфляции, которая, по прогнозу МВФ, в ближайшие пять лет будет превышать цель ЦБ в 4%; и отток капитала, согласно данным ЦБ увеличившийся с $13,7 млрд в январе – сентябре 2017 г. до $32 млрд за тот же период 2018 г.; и неверие инвесторов в устойчивость экономического роста, темпы которого даже в бюджетном прогнозе правительства серьезно уступают среднемировым; и нестабильность на развивающихся рынках, приведшая к девальвации турецкой лиры и аргентинского песо; и угроза новых американских санкций.

Эти риски и дальше будут оказывать давление на курс, пусть даже в последние недели рубль немного стабилизировался. Более того, потенциальные драйверы девальвации лежат вне зоны досягаемости ЦБ, а потому угроза ослабления рубля может стать постоянной

Циклы постсоветских девальваций

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