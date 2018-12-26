Хватит и одного банка
Председатель правления «Юникредит банка» об оптимизации банковской системы
Михаил Алексеев
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Стакан можно назвать наполовину полным или наполовину пустым. Лично я оптимистично оцениваю ситуацию в банковской системе. Банков становится меньше, банки укрепляются и укрупняются. Недавно председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что за последние пять лет рынок покинуло 400 банков.
Много частных банков ушло с рынка или стали государственными – их доля в активах увеличилась с 59 до 65%. Растет концентрация банковского сектора. На 10 крупнейших банков приходится 2/3 активов, на 50 – порядка 93%. Это наша новая реальность, и, видимо, тенденция будет продолжаться. Сокращается и доля корпоративных банков в пользу розничных и универсальных, что, возможно, тоже делает систему более устойчивой.
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