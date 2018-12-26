Жадность побеждает

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Устойчивость банковской системы несравнимо выше, чем в 2008 и 2013 гг. Качество капитала совершенно другое и благодаря деньгам, которые были влиты в систему государством, и благодаря тому, что заработали банки. Можно рассматривать текущую ситуацию как стартовую точку для нормального функционирования банковской системы.

Проблема в другом – в подавленном инвестиционном климате из-за санкций и внутренних проблем. Нельзя сказать, что нет инвестиционных проектов и для них не нужны кредиты. Но за деньгами приходят инвесторы недостаточно высокого кредитного качества, а компании с хорошей финансовой ситуацией очень осторожны. Рынок начинает привыкать к этому. Крупнейшие компании почти не реинвестируют прибыль. Иногда даже публично говорят: «Мы больше ни рубля в Россию не инвестируем» – и весь свободный денежный поток направляют на дивиденды. Это влияет на инвестиционный климат сильнее любых санкций. Нам не нужны проблемы извне, мы сами их создадим, если не запустится инвестиционный цикл, если флагманы нашей экономики не начнут к своей стране относиться по-другому.