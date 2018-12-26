Банки растерялись
Из-за непредсказуемых действий ЦБ они боятся макроэкономических потрясений и предпочитают сохранить подушку безопасности
Кирилл Лыков, заместитель генерального директора по экономике и финансам группы «Т плюс»
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Я понимаю политику Центрального банка, если оценивать ее с точки зрения обеспечения макроэкономической стабильности. Но с точки зрения реального сектора вызывают разочарование две вещи.
Первое – очень серьезное увеличение доли госбанков и исчезновение части крупных частных. Это снижает «кормовую базу» производственных предприятий, снижает конкуренцию между банками. Но что еще страшнее – исчезло множество мелких региональных банков. Влияние этого фактора на экономику еще не изучено. Я думаю, что мы недооцениваем их роль в развитии малого бизнеса в регионах. Так что, конечно, хотелось бы больше банков частных, больше банков разных.
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