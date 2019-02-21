Что может испортить репутацию заемщика

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С 31 января все бюро кредитных историй (БКИ) должны показывать заемщикам индивидуальный кредитный рейтинг (скоринговый балл). Он рассчитывается на основе кредитной истории.

Однако кредиторы при принятии решения о кредитах часто используют собственные системы скоринга, не ограничиваясь данными БКИ. Например, у них может быть скоринг для принятия решения о предоставлении кредита или займа, для оценки вероятности дефолта после выдачи кредита, для оценки вероятности возврата просроченного долга и проч. В каждом случае кредиторы устанавливают так называемый уровень отсечения. Если скоринг конкретного потребителя выше этого уровня, то кредит могут выдать, если ниже – то вряд ли. Уровень отсечения выбирается банком самостоятельно, исходя из аппетита к риску, т. е. допустимых для него потерь от кредитования.

Что влияет на скоринг