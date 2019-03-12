Кто возглавит новую волну инноваций в секторе финансовых услуг
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Текст написан в соавторстве с Оганесом Исаакяном, принципалом Oliver Wyman
Современные цифровые банки и технологические компании быстро завоевывают рынок, предоставляя клиентам полностью цифровые финансовые продукты и услуги. Низкие операционные затраты позволяют снизить стоимость услуг, а современные подходы к дизайну и анализу данных о клиентах – создать исключительный клиентский опыт. Один из громких примеров здесь – банк Monzo в Великобритании, за полтора года привлекший более миллиона новых клиентов.
Что касается крупных традиционных банков, многие эксперты сходятся во мнении, что им на цифровую трансформацию может потребоваться несколько лет из-за сложностей с заменой существующих банковских систем.
Но в последнее время мы наблюдаем новый тренд, который поможет крупным традиционным банкам и страховым компаниям сделать значительный рывок вперед. Представьте себе, что вы можете совместить все сильные стороны современного цифрового банка с преимуществами традиционной бизнес-модели – большой базой клиентов, развитой сетью отделений, надежным банковским брендом и балансом. Ряд крупнейших международных компаний уже пошли по этому пути, создавая новые цифровые бизнесы, построенные на базе новых технологий:
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