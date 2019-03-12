Финансы / Банки

Кто возглавит новую волну инноваций в секторе финансовых услуг

У лидеров отрасли хорошие шансы перехватить пальму первенства у стартапов
Сорин Таламба, партнер Oliver Wyman

Текст написан в соавторстве с Оганесом Исаакяном, принципалом Oliver Wyman

Современные цифровые банки и технологические компании быстро завоевывают рынок, предоставляя клиентам полностью цифровые финансовые продукты и услуги. Низкие операционные затраты позволяют снизить стоимость услуг, а современные подходы к дизайну и анализу данных о клиентах – создать исключительный клиентский опыт. Один из громких примеров здесь – банк Monzo в Великобритании, за полтора года привлекший более миллиона новых клиентов.

Что касается крупных традиционных банков, многие эксперты сходятся во мнении, что им на цифровую трансформацию может потребоваться несколько лет из-за сложностей с заменой существующих банковских систем.

Но в последнее время мы наблюдаем новый тренд, который поможет крупным традиционным банкам и страховым компаниям сделать значительный рывок вперед. Представьте себе, что вы можете совместить все сильные стороны современного цифрового банка с преимуществами традиционной бизнес-модели – большой базой клиентов, развитой сетью отделений, надежным банковским брендом и балансом. Ряд крупнейших международных компаний уже пошли по этому пути, создавая новые цифровые бизнесы, построенные на базе новых технологий:

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
akouzmenko
15:56 12.03.2019
Интересно использование искусственного интеллекта для генерации подобных текстов. Насколько я могу судить, уже при нынешнем уровне технологии это вполне реальная задача. Замена "партнеров" и "принципалов" (кто там в авторах опуса числится) на искусственный интеллект даст большую экономию средств.
10
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике