Как эффективно передать капитал будущему поколению
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Для состоятельных семей во всем мире остро стоит вопрос сохранения капиталов в интересах будущих поколений.
Есть ситуации, когда лучше заранее юридически защитить предназначенную наследникам часть капитала. Например, на случай появления долгов у его владельца (при личном банкротстве, привлечении к субсидиарной ответственности по долгам бизнеса), раздела имущества супругов, недружественных действий партнеров и доверенных лиц, наследственных споров и нежелательных наследников, а также для обеспечения прав лиц, не являющихся наследниками по закону или завещанию.
Есть и налоговые проблемы: в России нет налога на наследство, но он может быть (и весьма существенным) в стране нахождения имущества или проживания наследников.
Кроме того, если владелец капитала из России имеет счета в иностранном банке, он вынужден соблюдать ограничения валютного законодательства РФ и нести риск административной ответственности в виде штрафа вплоть до 100% от размера неразрешенной операции по счету.
Обычное завещание или наследственный фонд не способны в полной мере защитить от перечисленных проблем. Траст по англосаксонскому праву является эффективным инструментом, но предполагает передачу контроля над активами трасти, который будет производить распределение бенефициарам. К тому же процесс создания настоящего траста требует серьезной юридической экспертизы, чтобы соблюдать баланс между контролем над трасти (например, через протектора) и риском признания траста «притворным», как это было в деле о трастах Сергея Пугачева. Кроме того, передача активов бенефициарам из траста имеет ряд налоговых нюансов.
Полис в наследство
Одним из механизмов, позволяющих решить все эти задачи и гарантировать быстрый доступ наследников к средствам, является страхование жизни. Причем для капиталов свыше $1 млн целесообразней использовать частные полисы страхования жизни (private placement life insurance, или PPLI), параметры которых настраиваются по желанию страхователя.
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