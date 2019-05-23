Биржи конкурируют за IPO российских компаний

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Начало 2019 г. оказалось успешным для российского финансового рынка. Индекс Мосбиржи торгуется вблизи исторических максимумов, нерезиденты ажиотажно покупают ОФЗ на аукционах Минфина и, по оценкам ЦБ, уже вернули в бумаги больше половины средств, выведенных с рынка ОФЗ в прошлом году (по нашим данным, это порядка $5 млрд).

Причины заключаются как в смягчении политики Федеральной резервной системы, отказавшейся пока от повышения процентных ставок на фоне низкой инфляции в США, так и в отсутствии новых драконовских санкций в отношении России. Кроме того, несмотря на то что, согласно оценкам Bloomberg, c 2014 по 2018 г. Россия могла потерять порядка 6% экономического роста из-за падения цен на нефть и санкций, в экономике есть и обнадеживающие сигналы. Так, перевозки Федеральной пассажирской компании по внутригосударственным железнодорожным маршрутам выросли на 9,1% за последние три года. Растут также авиаперевозки и потребление электроэнергии. Корпоративный сектор показал в целом неплохие финансовые результаты за I квартал 2019 г., и ему удается увеличивать дивидендные выплаты.

Неудивительно, что на долговых рынках активизировалось не только государство, но и компании, проводящие немало размещений облигаций. В качестве примера отметим недавнее первое размещение зеленых еврооблигаций эмитентом из России и СНГ, которым стала РЖД. Доходность при размещении составила 2,2%, что стало самой низкой ставкой купона в евро в истории размещений российских эмитентов, книга заявок достигла 1,7 млрд евро (переподписка в 3,5 раза).

Проснулся и рынок IPO.