Финансы / Рынки

Биржи конкурируют за IPO российских компаний

Рынок размещений оживает вместе с подъемом индексов и притоком инвестиций
Сергей Суверов, старший аналитик «БКС премьер»

Начало 2019 г. оказалось успешным для российского финансового рынка. Индекс Мосбиржи торгуется вблизи исторических максимумов, нерезиденты ажиотажно покупают ОФЗ на аукционах Минфина и, по оценкам ЦБ, уже вернули в бумаги больше половины средств, выведенных с рынка ОФЗ в прошлом году (по нашим данным, это порядка $5 млрд).

Причины заключаются как в смягчении политики Федеральной резервной системы, отказавшейся пока от повышения процентных ставок на фоне низкой инфляции в США, так и в отсутствии новых драконовских санкций в отношении России. Кроме того, несмотря на то что, согласно оценкам Bloomberg, c 2014 по 2018 г. Россия могла потерять порядка 6% экономического роста из-за падения цен на нефть и санкций, в экономике есть и обнадеживающие сигналы. Так, перевозки Федеральной пассажирской компании по внутригосударственным железнодорожным маршрутам выросли на 9,1% за последние три года. Растут также авиаперевозки и потребление электроэнергии. Корпоративный сектор показал в целом неплохие финансовые результаты за I квартал 2019 г., и ему удается увеличивать дивидендные выплаты.

Неудивительно, что на долговых рынках активизировалось не только государство, но и компании, проводящие немало размещений облигаций. В качестве примера отметим недавнее первое размещение зеленых еврооблигаций эмитентом из России и СНГ, которым стала РЖД. Доходность при размещении составила 2,2%, что стало самой низкой ставкой купона в евро в истории размещений российских эмитентов, книга заявок достигла 1,7 млрд евро (переподписка в 3,5 раза).

Проснулся и рынок IPO.

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