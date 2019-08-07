Как венчурным фондам начать создавать стоимость

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Должен ли венчурный инвестор участвовать в развитии бизнеса компаний, входящих в его портфель, или его удел – дать деньги и отойти в сторону, раз в квартал получая формальный отчет на совете директоров? В теории ответ на этот вопрос очевиден: чем больше релевантной экспертизы и возможностей для роста получает стартап, тем выше его стоимость, а значит, больше доходность инвестора. На практике же сменить привычную «финансовую» парадигму работы управляющих команд венчурных фондов непросто. Для этого нужна комбинация внутренней мотивации и внешних стимулов – такая ситуация сейчас складывается на российском венчурном рынке.

Кризис 2014–2015 гг. сократил объем венчурного капитала в России, усложнив задачу фондов по выходу из портфельных компаний. Отток из страны иностранных инвесторов, дефицит корпоративных стратегов, несовершенство рынка IPO – в этих условиях для успешной продажи активов одной экспертизы по финансовому инжинирингу оказалось недостаточно.

Прошлый год российский венчурный рынок завершил с 19 публичными выходами. Среди них покупка Сергеем Солониным сервиса TimePad у фонда Target Global, приобретение МТС проектов Ticketland и Ponominalu (выходы для фондов iTech Capital и Buran Venture Capital). Несмотря на ряд крупных транзакций, общая сумма сделок по выходу венчурных инвесторов из компаний, в которые они вкладывали средства на начальном этапе, в России невелика – чуть более $100 млн. По сути, наши VC-фонды сегодня оказались в начале пути, который западные фонды прямых инвестиций (PE) прошли еще на рубеже XXI в. Тогда кризис в технологическом секторе наглядно показал: на рынке побеждает тот, кто не только предоставляет капитал, но и умеет создавать добавленную стоимость.

Это заставило PE-фонды пересмотреть свои стратегии.