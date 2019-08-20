Оговорка по фроду: как мошенники получают ваши деньги

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В международном исследовании KPMG, посвященном банковским рискам, социальная инженерия вошла в топ-5 вызовов, стоящих перед банками. 60% респондентов из служб информационной безопасности финансовых организаций столкнулись с активизацией банковских мошенников, а каждый второй банк страдает от растущих потерь из-за таких угроз. Однако убытки банков сложно сравнить с тем, что испытывает отдельно взятый человек, когда теряет свои собственные средства. Согласно BBB Scam Tracker, в 2018 г. среднестатистический американец терял на уловках социальных инженеров от $75 до $2500 в зависимости от сценария, который использовали мошенники. Среди них были и счета за непредоставленные услуги, и участие в «лотереях», и «звонок друга», и один из самых дорогих сценариев – «влюбленность».

Публичных оценок реальных потерь россиян от аналогичных уловок пока нет, однако, согласно отчету ФинЦЕРТ, 97% несанкционированных операций со средствами клиентов российских банков в 2018 г. были спровоцированы социальной инженерией, что эквивалентно сумме в 1,38 млрд руб. Рост активности банковских телефонных мошенников в России уже называют эпидемией. Несмотря на все предупреждения кредитных организаций, люди продолжают доверчиво озвучивать пароли, присланные в СМС, и указывать в мессенджерах номера карт и CVV-коды.

Один из основных сюжетов телефонной социальной инженерии прост и драматичен: клиенту звонят незнакомые люди, представляются сотрудниками банка, через полчаса он остается без денег и звонит в банк с требованием отменить операцию, которую подтвердил сам. Клиент задается вопросом, откуда мошенники узнали данные, которые могут быть известны только банку – номер карты, дату рождения или даже адрес?

Банки заинтересованы в том, чтобы соблюдать нормы законодательства и беречь персональные данные своих клиентов. Нарушение закона о персональных данных может стоить банку штрафов или санкций со стороны регулятора. И самое печальное в феномене социальной инженерии как раз то, что клиенты сами оставляют данные аферистам.

Ахиллесова пята вашего счета

Одна из человеческих уязвимостей, которую активно используют авторы мошеннических схем, – вера в легкую наживу.