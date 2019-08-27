Как укрыться от валютных войн

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Настроения рынков в конце лета характеризуются значительным ростом тревожности. Поводов немало, но основная причина – усиление опасений за рост мировой экономики на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая. Фактически все остальные рыночные коллизии являются производными от торговых отношений двух крупнейших экономик мира.

Текущая мировая конъюнктура сигнализирует о том, что участники рынка готовятся к чему-то очень серьезному и опасному, полагая, что давление торгового конфликта США и Китая на мировую экономику вряд ли полностью нейтрализуется как с помощью различных сделок между сторонами, так и ожидаемыми действиями мировых ЦБ. Более того, инвесторы боятся не только торговых конфронтаций, но и их дальнейшей трансформации в валютные войны.