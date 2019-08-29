Как не потерять зарубежные активы при смене управляющего

Нельзя полагаться на репутацию администратора траста – только на четкие процедуры, прописанные в договоре

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При создании иностранной структуры для управления личными активами инвесторам неизбежно приходится передавать значительный контроль над ними внешним администраторам, управляющим, профессиональным директорам. Случается, инвестор не уделяет должного внимания проработке отношений с поставщиком услуг, полагаясь лишь на его репутацию. Это может привести к большим проблемам и даже утрате активов.

Недавно к нам обратился российский предприниматель-девелопер, отец двоих сыновей. Около 10 лет назад, отпраздновав 50-летие, он задумался о защите своих иностранных инвестиций с последующей передачей детям. Посоветовавшись с консультантами, инвестор создал стандартную для того времени структуру – траст на Гибралтаре, которому принадлежала компания в низконалоговой зоне. Переданные активы (инвестиционный портфель примерно на $15 млн) оказались на брокерском счете компании. Дети стали бенефициарами траста.

При учреждении структуры выяснилось, что она не может функционировать без провайдера услуг, который бы стал управляющим траста и предоставил директоров компании. Кроме того, кому-то надо было взять на себя документооборот, бухучет и другие текущие вопросы. Инвестор привлек профессионального лицензированного администратора с хорошей репутацией, оказывающего полный пакет услуг под известным брендом. Комиссия провайдера услуг показалась инвестору привлекательной – около $10 000 в год вне зависимости от стоимости активов. Инвестор без тщательной проверки администратора подписал договор, назначив его управляющим траста и директором компании.

Но со временем структура стала для инвестора обузой. Аппетит администратора постоянно рос, стоимость его услуг и расходы на содержание траста увеличивались. А сама структура попросту стала неэффективной из-за автоматического обмена информацией между государствами, правил о контролируемых иностранных компаниях, ужесточившихся требований европейских банков к низконалоговым юрисдикциям. Кроме того, инвестор взялся за активное бизнес-воспитание своих детей, решив привлечь их к управлению инвестиционным портфелем.