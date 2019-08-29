Финансы / Персональные финансы

Как не потерять зарубежные активы при смене управляющего

Нельзя полагаться на репутацию администратора траста – только на четкие процедуры, прописанные в договоре
Глеб Копысов, юрист LEON Family Office

При создании иностранной структуры для управления личными активами инвесторам неизбежно приходится передавать значительный контроль над ними внешним администраторам, управляющим, профессиональным директорам. Случается, инвестор не уделяет должного внимания проработке отношений с поставщиком услуг, полагаясь лишь на его репутацию. Это может привести к большим проблемам и даже утрате активов.

Недавно к нам обратился российский предприниматель-девелопер, отец двоих сыновей. Около 10 лет назад, отпраздновав 50-летие, он задумался о защите своих иностранных инвестиций с последующей передачей детям. Посоветовавшись с консультантами, инвестор создал стандартную для того времени структуру – траст на Гибралтаре, которому принадлежала компания в низконалоговой зоне. Переданные активы (инвестиционный портфель примерно на $15 млн) оказались на брокерском счете компании. Дети стали бенефициарами траста.

При учреждении структуры выяснилось, что она не может функционировать без провайдера услуг, который бы стал управляющим траста и предоставил директоров компании. Кроме того, кому-то надо было взять на себя документооборот, бухучет и другие текущие вопросы. Инвестор привлек профессионального лицензированного администратора с хорошей репутацией, оказывающего полный пакет услуг под известным брендом. Комиссия провайдера услуг показалась инвестору привлекательной – около $10 000 в год вне зависимости от стоимости активов. Инвестор без тщательной проверки администратора подписал договор, назначив его управляющим траста и директором компании.

Но со временем структура стала для инвестора обузой. Аппетит администратора постоянно рос, стоимость его услуг и расходы на содержание траста увеличивались. А сама структура попросту стала неэффективной из-за автоматического обмена информацией между государствами, правил о контролируемых иностранных компаниях, ужесточившихся требований европейских банков к низконалоговым юрисдикциям. Кроме того, инвестор взялся за активное бизнес-воспитание своих детей, решив привлечь их к управлению инвестиционным портфелем.

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