Быть директором компании становится все более рискованно

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Судебные разбирательства против топ-менеджмента компаний набирают обороты. По данным «Интерфакса», количество привлеченных контролирующих лиц в 2018 г. выросло в 2,5 раза до 2125 человек, а общий размер ответственности составил 330 млрд руб., что в три раза больше, чем год назад. Усложняют ситуацию для руководства и вводящиеся законодательные инициативы: коллективные иски, привлечение к субсидиарной ответственности и инициатива о конвенции о взаимном признании и исполнении судебных решений. Вероятность увеличения числа исков против управленцев будет только расти, равно как и размер убытков.

До недавнего времени в российском бизнес-сообществе считалось, что необходимость в договоре страхования D&O (Directors & Officers Liability) есть только у компаний с публичным листингом ценных бумаг либо компаний, у которых есть директора – иностранцы или акционер с иностранным капиталом. Однако сегодня тенденция такова: все директора российских компаний находятся в зоне риска предъявления претензий. Один из ярких примеров – конфликт управленцев онлайн-ритейлера «Юлмарт», тянущийся с 2016 г., в том числе в иностранных юрисдикциях. Процесс уже затронул личные интересы директоров и репутацию бренда, и результатом стали упущенные перспективы, потерянные рыночные позиции и конкурсное управление.

Такие споры длятся в среднем 3–4 года, и на протяжении этого времени бизнес несет потери.