Как инвестору подготовиться к финансовому кризису
На финансовых рынках периоды стабильности длятся не так долго, как многим хотелось бы, и это абсолютно нормально. Перестановка сил на экономических картах отправляет чей-то бизнес на дно, но всегда позволяет подняться на поверхность новым компаниям, молодым и дерзким. Десятки финансовых аналитиков пророчат новый кризисный виток и ищут общие закономерности между предкризисной ситуацией 1987, 2008 гг. и текущим состоянием мировой экономики.
Нельзя пройти мимо основных причин назревающих финансовых сложностей: торговая война США и Китая, а изнутри – полная закредитованность населения. В 2017 г., по данным Бюро экономического анализа США, Китай поставил в США продукции на $505 млрд, а США в Китай – на 130 млрд. Америка не привыкла никому уступать и часто выбирает между открытым противостоянием и поиском договоренностей именно топор войны. Китай ведет дела по-восточному, тонко и терпеливо. В результате противостояние менталитетов с многомиллиардным конфликтом интересов может затянуться на годы.