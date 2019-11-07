Как инвестору подготовиться к финансовому кризису

Нельзя пройти мимо основных причин назревающих финансовых сложностей: торговая война США и Китая, а изнутри – полная закредитованность населения. В 2017 г., по данным Бюро экономического анализа США, Китай поставил в США продукции на $505 млрд, а США в Китай – на 130 млрд. Америка не привыкла никому уступать и часто выбирает между открытым противостоянием и поиском договоренностей именно топор войны. Китай ведет дела по-восточному, тонко и терпеливо. В результате противостояние менталитетов с многомиллиардным конфликтом интересов может затянуться на годы.