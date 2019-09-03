Как повлияет на банки и заемщиков введение предельной долговой нагрузки

Если долговая нагрузка высока – например, платежи по кредитам превышают 50% от дохода клиента, банк может выдать ему кредит, но это вызовет дополнительную нагрузку на капитал. Условно говоря, если раньше на выдачу кредита в 1 рубль требовалось 15 коп. капитала, то теперь – 30 коп. Соответственно, банки, у которых нет достаточного запаса по капиталу (а таких в России довольно много), будут вынуждены отказывать высокорисковым клиентам в кредите, а банки с большим запасом капитала – повышать для них стоимость займа.