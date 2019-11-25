Как инвесторам реагировать на замедление инфляции

Годовая инфляция в России замедляется. В начале года под воздействием негативного эффекта от повышения НДС и ослабления рубля ее темпы превышали 5%. С апреля тенденция переломлена. Устойчивое падение продолжается, таргет Банка России в 4% пробит, инфляция составляет около 3,8%. В октябре ЦБ резко снизил прогноз по итогам 2019 г. сразу на 0,8 процентного пункта до 3,2–3,7%. В начале 2020 г. тренд сохранится: в феврале-марте может быть пройден локальный минимум, инфляция может кратковременно опуститься чуть ниже 3% в годовом выражении. По итогам 2020 г. с учетом проводимой денежно-кредитной политики она может составить 3,5–4% и затем остаться вблизи 4%.