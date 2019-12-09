Как внедрение искусственного интеллекта влияет на финансовую отрасль
Технологии повышают эффективность, но не всегда могут избежать предвзятости
Сегодня искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, роботы, о которых грезили писатели и киносценаристы прошлого века, вышли за рамки фантазий и воплощаются в осуществимые бизнес-сценарии, став выгодной инвестицией. В финансовой сфере алгоритмам уже доверяют учет операций, обнаружение мошеннических схем, оценку кредитоспособности клиентов, планирование ресурсов и формирование отчетности. Но внедрение технологий влечет за собой новые трудности и риски.
Согласно исследованию «Машинное обучение: наука, а не вымысел», которое провела Международная ассоциация специалистов в области финансов, учета и аудита (АССA), внедрить в работу ИИ в ближайшие три года согласны 58% респондентов. Лидеры рынка работают с ИИ-технологиями уже сегодня.
Автоматизация ради прибыли
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